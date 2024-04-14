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Оренбуржцы, проживающие в дачах в зоне половодья, получат выплаты
Оренбуржцы, проживающие в дачах в зоне половодья, получат выплаты - 14.04.2024, ПРАЙМ
Оренбуржцы, проживающие в дачах в зоне половодья, получат выплаты
Владельцы дач, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T16:40+0300
2024-04-14T16:40+0300
2024-04-14T16:40+0300
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УФА, 14 апр — ПРАЙМ. Владельцы дач, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее областные власти сообщали, что все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Те, кто потерял имущество первой необходимости, получат финансовую помощь 50-100 тысяч рублей на человека.Если семья фактически проживала в доме на территории СНТ постоянно, но зарегистрирована в другом месте, то муниципальная комиссия устанавливает факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС. Во внимание принимаются регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, попавшее в зону ЧС, а также договор аренды или социального найма жилого помещения, поясняют власти области. В правительстве области добавили, что подтверждающим документом также может служить справка с места работы, учебы или медицинской организации. Также можно предъявить документ об оказании медицинских, образовательных или услуг почтовой связи. На подобных документах должны быть штамп, печать и подпись организации."Если таких документов у пострадавших нет, они могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области, где им помогут составить исковое заявление в суд об установлении факта проживания", — добавили в правительстве области.
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оренбург, оренбургская область, россия, компенсация, подтопление, чс, режим чс
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, РОССИЯ, компенсация, подтопление, ЧС, режим ЧС
Оренбуржцы, проживающие в дачах в зоне половодья, получат выплаты
Оренбуржцы, проживающие в дачах, попавших в зону половодья, получат выплаты
УФА, 14 апр — ПРАЙМ. Владельцы дач, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Ранее областные власти сообщали, что все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Те, кто потерял имущество первой необходимости, получат финансовую помощь 50-100 тысяч рублей на человека.
Если семья фактически проживала в доме на территории СНТ постоянно, но зарегистрирована в другом месте, то муниципальная комиссия устанавливает факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС.
Во внимание принимаются регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, попавшее в зону ЧС, а также договор аренды или социального найма жилого помещения, поясняют власти области.
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В правительстве области добавили, что подтверждающим документом также может служить справка с места работы, учебы или медицинской организации. Также можно предъявить документ об оказании медицинских, образовательных или услуг почтовой связи. На подобных документах должны быть штамп, печать и подпись организации.
"Если таких документов у пострадавших нет, они могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области, где им помогут составить исковое заявление в суд об установлении факта проживания", — добавили в правительстве области.