Не воруй у русских: Америка сама подпишет приговор доллару

МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. Авторитетное на Западе издание The New York Times раскрыло читателям довольно очевидный факт: конфискация российских активов и передача их Украине оставит Вашингтон без ценнейшего рычага давления на мир - американского доллара. Как это может произойти и почему кража русских денег принесет "валюте номер один" неминуемый крах, разбирался "Прайм". Легкая добыча После начала конфликта на Украине западные страны заморозили около 280 миллиардов долларов активов Банка России, две трети из которых пришлись на Евросоюз. С тех пор Запад, не желая тратиться на поддержку Киева, неустанно ищет способы прибрать эти деньги к рукам. Однако активы российского ЦБ защищены международным правом, поэтому любые действия по их конфискации несут юридические риски.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНовые идеи по поводу обходных путей представят в июне на саммите "Большой семерки". Завесу тайны приподнял глава МИД Британии Дэвид Кэмерон – он упомянул о некоем прогрессе в создании схем присвоения российских денег, которые пока не имеют аналогов в истории. Однако о подробностях умолчал.Один из способов упомянула Financial Times. Европейские государства могут признать "пострадавшими" от конфликта с последующей передачей Украине российских активов траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Однако кто будет признавать и насколько это легитимно, не сообщается.На конфискации в основном настаивают США, исторически имевшие менее тесные финансовые и торговые связи с Россией. В Европе к этому относятся более настороженно, опасаясь создать ненужный прецедент. Против уже выступили Германия, Франция и Бельгия, а также ЕЦБ. В том смысле, что от денег они не откажутся, но риски слишком уж велики.Кажется, что США в большей безопасности – в силу географических причин тесная дружба и взаимодействие с Россией им все равно не светит. Но это обманчивое впечатление. Ведь даже если в итоге способ найдется, он не будет на 100 процентов юридически безупречным. Международные резервы находятся под особой защитой и считаются неприкосновенными активами. А значит, их изъятие повлечет за собой долгосрочные последствия.Прежде всего, они коснутся США как государства и доллара как одного из ключевых инструментов глобального влияния Америки, считает доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев.Не изъятие, а воровствоДело в том, что часть российских активов была номинирована в американской валюте и оказалась на Западе по одной единственной причине. Дело вовсе не в товарообмене – он и в лучшие годы был намного ниже, чем с ЕС. Но доллар - ключевая валюта мировой финансовой системы. Его доля в международных расчетах, долговом финансировании и резервах больше всех остальных валют вместе взятых. Чтобы проводить платежи в долларах, необходимо держать их на счетах в американских банках.“Это и привело к тому, что российские активы в долларах, размещённые Банком России на зарубежных корреспондентских счетах для финансирования платежей в иностранной валюте, стали лёгкой добычей США и других западных стран”, - объясняет экономист.До этого такие вложения считались самыми надежными. На протяжении практически всего послевоенного времени Соединенные Штаты гарантировали всем участникам мировой финансовой системы достаточное количество и доступность долларов для международных операций и строгое соблюдение международного права.Правда, несколько раз Соединенные Штаты все же нарушали эти принципы, блокируя, например, средства центральных банков Афганистана и Ирана. Но случай с Россией, по мнению Григорьева, уникален.Во-первых, впервые произошла блокировка активов большой державы, а во-вторых, страны, не находящейся в прямом конфликте с США. Как подчеркивает эксперт, натянутые отношения - это не конфликт. Юридически блокировка правомерна на основании санкций ООН или объявления войны. Но ни того, ни другого нет.“То есть даже блокировка российских активов уже является нарушением международного права, а по сути - международным разбоем. А изъятие - это уже эвфемизм, прикрывающий банальное воровство”, - указывает Григорьев.Разрушение основ Конечно, в краткосрочной перспективе изъятие средств выгодно США, так как позволит финансировать боевые действия против России украденными у нее же деньгами. Но при кажущейся легкости, конфискация может принести ее инициаторам ущерб неизмеримо выше, чем гипотетический доход в деньгах, убежден аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.“Надежность в межгосударственных финансовых отношениях, кредитовании и заимствованиях, инвестициях во многом связана с уверенностью их участников в неизменной практике неприкосновенности размещённых активов”, - говорит эксперт.Конфискация резервированных активов разрушит саму основу института суверенных резервов, размещаемых одной страной обязательно в твёрдых валютах других стран. Их цель - страховка от внутренних рисков, создание неприкосновенного запаса средств для критически нужных импортных закупок в случае каких-либо катаклизмов. Гарантии – взаимное доверие.Но с доверием возникнут вопросы: другие страны увидят в этом грабеж, полагает автор публикации в NYT обозреватель Кристофер Колдуэлл. Изъятие средств стало бы нарушением основополагающих принципов межгосударственных экономических отношений.В среднесрочной и долгосрочной перспективе это нанесет серьезный ущерб. “Для всего мира станет очевидным, что надёжность и верховенство закона для Америки - слова-пустышки, не имеющие отношения к реальности”, - говорит Григорьев.Более того, если подобные действия могут быть совершены против огромной страны, обладающей ядерным оружием, то прочие государства остаются совершенно беззащитными перед произволом, добавил он.Разумеется, это резко снизит желание использовать доллары в качестве ключевой валюты современной мировой финансовой системы. В таком случае многочисленные страны, хранящие свои резервы “в авуарах ведущих экономик”, да и частные структуры станут забирать средства, опасаясь потери по политическим причинам. А считающиеся эталоном надёжности гособлигации США, в которых размещены значительные резервы, подвергнутся распродаже. Это, по словам Гойхмана, снизит их цену и привлекательность, как и прочих долларовых активов.Больше не гегемон И тут мы переходим к еще более глобальной теме – концу эпохи гегемонии доллара. Об этом уже давно говорят, страны начинают постепенно переходить на торговлю в нацвалютах. Подобные процессы обычно занимают не годы, а десятилетия. Но конфискация российских активов может стать катализатором.По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Маркова, эта мысль будет тревожить представителей всех центральных банков, и они будут ускоренными темпами искать альтернативу в качестве резервной валюты. “И тут может выигрышно смотреться китайский юань, доля которого в мировом торговом обороте в последние годы заметно растет”, - рассуждает финансист.Утрата статуса самой надежной валюты лишит США возможности контролировать мировую экономику и иметь огромный внешний долг. На фоне начавшейся распродажи UST сократится возможность влезть в новые займы. Чем тогда платить проценты, которые в последние полтора года растут на фоне ужесточения политики ФРС? В 2024 году они могут составить 1,2–1,5 триллиона долларов.Конечно, мгновенного обвала доллара не произойдёт и в этой ситуации, считает Григорьев. Во-первых, есть сателлиты, которые при любых обстоятельствах продолжат использовать доллары. Среди них очень крупные экономики, к примеру, Япония и Южная Корея. Во-вторых, доллар сейчас банально нечем заменить. У ближайших конкурентов – евро и юаня – есть масса особенностей и ограничений.Однако в перспективе на гегемонии можно будет поставить крест – доллар превратится в одну из региональных валют со всеми вытекающими последствиями. Иными словами, чтобы не навредить самим себе, США не стоит идти на конфискацию замороженных российских активов. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

