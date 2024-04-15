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Высокомерна и ошибается. На карьере фон дер Ляйен могут поставить крест - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Высокомерна и ошибается. На карьере фон дер Ляйен могут поставить крест
Высокомерна и ошибается. На карьере фон дер Ляйен могут поставить крест - 15.04.2024, ПРАЙМ
Высокомерна и ошибается. На карьере фон дер Ляйен могут поставить крест
Чиновники в Евросоюзе выражают сомнение, что президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен выберут на следующий срок, так как ее все чаще критикуют за... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:16+0300
2024-04-15T12:29+0300
ес
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Чиновники в Евросоюзе выражают сомнение, что президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен выберут на следующий срок, так как ее все чаще критикуют за допущенные ошибки, пишет Politico.Как отмечается, за два месяца до назначенных на июнь общеевропейских выборов Брюссель "гудит от европейских дипломатов и чиновников", которые предупреждают, что фон дер Ляйен "не является кандидатом на еще один пятилетний срок".Несмотря на то, что фон дер Ляйен все так же является фаворитом, ей не гарантирована "вторая коронация" , потому что ее все чаще подвергают критике, пишет издание. Чиновник, пожелавший сохранить анонимность, пояснил, что так сложилось по большей части по причине "высокомерия власти". "Она ошибочно думала, что все ей сойдет с рук. Поэтому против нее сейчас используются более мелкие ошибки", - указал собеседник.Сейчас фон дер Ляйен столкнулась с внутренним бунтом, который исходит от четырех главных членов комиссии, представляющих лагерь либералов и социал-демократов. Это произошло после того, как она дала прибыльную роль посланника европейскому законодателю Маркусу Пиперу. Как отмечается, Франция при этом тоже проявляет двусмысленность в отношении своей поддержки действующего президента ЕК. "Французы не хотят, чтобы Урсула шла по красной дорожке, усыпанной цветами, на июньском Европейском совете", - пояснил изданию европейский дипломат. Ранее, в конце февраля этого года, фон дер Ляйен заявила, что намерена выдвигаться на второй срок в качестве главы ЕК. В 2019 году Фон дер Ляйен стала первой женщиной - президентом Еврокомиссии. При ней политика ЕК зачастую подвергалась критике. Так, оппозиция в Европарламенте была недовольна действиями во время кризиса из-за пандемии коронавируса. Она обвиняла Брюссель в непрозрачных и явно избыточных закупках вакцин у фармгигантов. В последние месяцы Еврокомиссия также столкнулась с массовыми протестами фермеров. Они возлагают на аграрную политику Брюсселя ответственность за свое бедственное положение.Фон дер Ляйен также известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями в адрес Москвы, а также односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Помимо этого, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с главой Евросовета бельгийским политиком Шарлем Мишелем. Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. После этого будет обновлен состав Европейской комиссии. Также назначат нового председателя Европейского совета.
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ес, урсула фон дер ляйен
ЕС, Урсула фон дер Ляйен
12:16 15.04.2024 (обновлено: 12:29 15.04.2024)
 
Высокомерна и ошибается. На карьере фон дер Ляйен могут поставить крест

Politico: чиновники ЕС сомневаются, что главу ЕК фон дер Ляйен изберут на второй срок

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Чиновники в Евросоюзе выражают сомнение, что президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен выберут на следующий срок, так как ее все чаще критикуют за допущенные ошибки, пишет Politico.
Как отмечается, за два месяца до назначенных на июнь общеевропейских выборов Брюссель "гудит от европейских дипломатов и чиновников", которые предупреждают, что фон дер Ляйен "не является кандидатом на еще один пятилетний срок".
Несмотря на то, что фон дер Ляйен все так же является фаворитом, ей не гарантирована "вторая коронация" , потому что ее все чаще подвергают критике, пишет издание. Чиновник, пожелавший сохранить анонимность, пояснил, что так сложилось по большей части по причине "высокомерия власти". "Она ошибочно думала, что все ей сойдет с рук. Поэтому против нее сейчас используются более мелкие ошибки", - указал собеседник.
Сейчас фон дер Ляйен столкнулась с внутренним бунтом, который исходит от четырех главных членов комиссии, представляющих лагерь либералов и социал-демократов. Это произошло после того, как она дала прибыльную роль посланника европейскому законодателю Маркусу Пиперу. Как отмечается, Франция при этом тоже проявляет двусмысленность в отношении своей поддержки действующего президента ЕК.
"Французы не хотят, чтобы Урсула шла по красной дорожке, усыпанной цветами, на июньском Европейском совете", - пояснил изданию европейский дипломат.
Ранее, в конце февраля этого года, фон дер Ляйен заявила, что намерена выдвигаться на второй срок в качестве главы ЕК.
В 2019 году Фон дер Ляйен стала первой женщиной - президентом Еврокомиссии. При ней политика ЕК зачастую подвергалась критике. Так, оппозиция в Европарламенте была недовольна действиями во время кризиса из-за пандемии коронавируса. Она обвиняла Брюссель в непрозрачных и явно избыточных закупках вакцин у фармгигантов. В последние месяцы Еврокомиссия также столкнулась с массовыми протестами фермеров. Они возлагают на аграрную политику Брюсселя ответственность за свое бедственное положение.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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Фон дер Ляйен также известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями в адрес Москвы, а также односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Помимо этого, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с главой Евросовета бельгийским политиком Шарлем Мишелем.
Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. После этого будет обновлен состав Европейской комиссии. Также назначат нового председателя Европейского совета.
 
ЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
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