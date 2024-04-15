Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Враги ударили по рынкам - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/mneniya-analitikov-847382630.html
Враги ударили по рынкам
Враги ударили по рынкам - 15.04.2024, ПРАЙМ
Враги ударили по рынкам
Рубль завершил торги 12 апреля со смешанной динамикой, следуя за движениями пары евро/доллар на международном валютном рынке. Пара доллар/рубль выросла на 0,17% | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:05+0300
2024-04-15T09:05+0300
мнения аналитиков
?1713161110
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рубль завершил торги 12 апреля со смешанной динамикой, следуя за движениями пары евро/доллар на международном валютном рынке. Пара доллар/рубль выросла на 0,17% до 93,43 рублей, а пара юань/рубль прибавила 0,01% до 12,85 рублей. В то же время, евро/рубль снизился на 0,39% до 99,61 рублей. Доллар продолжил укрепляться к большинству мировых валют, включая евро, на фоне резкого роста в предыдущие два дня, спровоцированного ускорением инфляции в США в марте. Рост доллара в последний день недели вызвал бегство из рисковых активов на фоне опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Власти США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль, что привело к падению фондовых рынков в США. Также масла в огонь подлили публикации в The Wall Street Journal, Bloomberg и The New York Times о готовности Израиля к возможному нападению со стороны Ирана. На фоне укрепления доллара, цены на нефть снизились до 90,15 с 92,14 доллара. В субботу поздно вечером Иран совершил атаку на Израиль, отправив ракеты и БПЛА. По заявлению Израиля она была успешно отражена. Позднее глава Генштаба ВС Ирана заявил, что операция выполнена и Иран не планирует ее продолжать. В пятницу фьючерсы на нефть Brent прибавили лишь 0,01% до 90,15 доллара за баррель. Основными факторами, сдерживающими рост цен на "черное золото", остаются опасения по поводу замедления спроса на топливо и укрепление доллара на валютном рынке. В понедельник нефтяной рынок не смог привлечь покупателей, несмотря на выходные атаки Ирана на Израиль. Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю в ответ на израильскую атаку на свое консульство в Сирии. Это повышает риск эскалации регионального конфликта, который может отразиться на поставках нефти с Ближнего Востока. В то же время Израиль выступает за ответные меры, в то время как США заявили, что не будут участвовать в наступательных действиях против Ирана. Дополнительное давление на нефть оказало и Международное энергетическое агентство, которое в пятницу понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на 130 000 баррелей в сутки до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это подтверждают и данные США о неожиданном росте запасов бензина, указывающие на признаки замедления спроса на топливо. В понедельник, 15 апреля, цена Brent составила 90,34 доллара. Пятничное снижение изменило техническую картину в пользу продавцов. Теперь инвесторы будут следить, смогут ли покупатели вернуть цену выше 90,9 доллара. Уверенный рост выше этого уровня может стать новым триггером для быков и создать предпосылки для продолжения недавнего восходящего тренда. Ситуация между Израилем и Ираном остается напряженной, так как Израиль пока не дал ясного ответа, будет ли он мстить за атаку. На открытии рынков в понедельник индекс доллара торгуется в ограниченном диапазоне около 106 пунктов, настраиваясь на дальнейший рост. Курс доллара/рубля остается около 93,45 рублей, с внутридневным диапазоном 93,00-94,00 рублей. Предположу, что к концу дня доллар может подняться до 93,75 рублей, учитывая сохраняющиеся технические предпосылки для ослабления российской валюты. Индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 3456,24 п., индекс РТС - на 0,27%, до 1165,53 п. С 1 апреля индекс Мосбиржи продолжает расти в виде сложной волновой структуры. Пока не будет пройден уровень 3440 п., покупатели будут удерживать длинные позиции в акциях, входящих в индекс Мосбиржи. Техническая коррекция назрела, поэтому можно предположить, что на этой неделе некоторые инвесторы могут начать фиксировать прибыль.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:05 15.04.2024
 

Враги ударили по рынкам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рубль завершил торги 12 апреля со смешанной динамикой, следуя за движениями пары евро/доллар на международном валютном рынке. Пара доллар/рубль выросла на 0,17% до 93,43 рублей, а пара юань/рубль прибавила 0,01% до 12,85 рублей. В то же время, евро/рубль снизился на 0,39% до 99,61 рублей.

Доллар продолжил укрепляться к большинству мировых валют, включая евро, на фоне резкого роста в предыдущие два дня, спровоцированного ускорением инфляции в США в марте. Рост доллара в последний день недели вызвал бегство из рисковых активов на фоне опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Власти США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль, что привело к падению фондовых рынков в США. Также масла в огонь подлили публикации в The Wall Street Journal, Bloomberg и The New York Times о готовности Израиля к возможному нападению со стороны Ирана.

На фоне укрепления доллара, цены на нефть снизились до 90,15 с 92,14 доллара. В субботу поздно вечером Иран совершил атаку на Израиль, отправив ракеты и БПЛА. По заявлению Израиля она была успешно отражена. Позднее глава Генштаба ВС Ирана заявил, что операция выполнена и Иран не планирует ее продолжать.

В пятницу фьючерсы на нефть Brent прибавили лишь 0,01% до 90,15 доллара за баррель. Основными факторами, сдерживающими рост цен на "черное золото", остаются опасения по поводу замедления спроса на топливо и укрепление доллара на валютном рынке.

В понедельник нефтяной рынок не смог привлечь покупателей, несмотря на выходные атаки Ирана на Израиль. Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю в ответ на израильскую атаку на свое консульство в Сирии. Это повышает риск эскалации регионального конфликта, который может отразиться на поставках нефти с Ближнего Востока. В то же время Израиль выступает за ответные меры, в то время как США заявили, что не будут участвовать в наступательных действиях против Ирана.

Дополнительное давление на нефть оказало и Международное энергетическое агентство, которое в пятницу понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на 130 000 баррелей в сутки до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это подтверждают и данные США о неожиданном росте запасов бензина, указывающие на признаки замедления спроса на топливо.

В понедельник, 15 апреля, цена Brent составила 90,34 доллара. Пятничное снижение изменило техническую картину в пользу продавцов. Теперь инвесторы будут следить, смогут ли покупатели вернуть цену выше 90,9 доллара. Уверенный рост выше этого уровня может стать новым триггером для быков и создать предпосылки для продолжения недавнего восходящего тренда.

Ситуация между Израилем и Ираном остается напряженной, так как Израиль пока не дал ясного ответа, будет ли он мстить за атаку. На открытии рынков в понедельник индекс доллара торгуется в ограниченном диапазоне около 106 пунктов, настраиваясь на дальнейший рост. Курс доллара/рубля остается около 93,45 рублей, с внутридневным диапазоном 93,00-94,00 рублей. Предположу, что к концу дня доллар может подняться до 93,75 рублей, учитывая сохраняющиеся технические предпосылки для ослабления российской валюты.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 3456,24 п., индекс РТС - на 0,27%, до 1165,53 п. С 1 апреля индекс Мосбиржи продолжает расти в виде сложной волновой структуры. Пока не будет пройден уровень 3440 п., покупатели будут удерживать длинные позиции в акциях, входящих в индекс Мосбиржи. Техническая коррекция назрела, поэтому можно предположить, что на этой неделе некоторые инвесторы могут начать фиксировать прибыль.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала