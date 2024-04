Враги ударили по рынкам

https://1prime.ru/20240415/mneniya-analitikov-847382630.html

мнения аналитиков

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рубль завершил торги 12 апреля со смешанной динамикой, следуя за движениями пары евро/доллар на международном валютном рынке. Пара доллар/рубль выросла на 0,17% до 93,43 рублей, а пара юань/рубль прибавила 0,01% до 12,85 рублей. В то же время, евро/рубль снизился на 0,39% до 99,61 рублей. Доллар продолжил укрепляться к большинству мировых валют, включая евро, на фоне резкого роста в предыдущие два дня, спровоцированного ускорением инфляции в США в марте. Рост доллара в последний день недели вызвал бегство из рисковых активов на фоне опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Власти США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль, что привело к падению фондовых рынков в США. Также масла в огонь подлили публикации в The Wall Street Journal, Bloomberg и The New York Times о готовности Израиля к возможному нападению со стороны Ирана. На фоне укрепления доллара, цены на нефть снизились до 90,15 с 92,14 доллара. В субботу поздно вечером Иран совершил атаку на Израиль, отправив ракеты и БПЛА. По заявлению Израиля она была успешно отражена. Позднее глава Генштаба ВС Ирана заявил, что операция выполнена и Иран не планирует ее продолжать. В пятницу фьючерсы на нефть Brent прибавили лишь 0,01% до 90,15 доллара за баррель. Основными факторами, сдерживающими рост цен на "черное золото", остаются опасения по поводу замедления спроса на топливо и укрепление доллара на валютном рынке. В понедельник нефтяной рынок не смог привлечь покупателей, несмотря на выходные атаки Ирана на Израиль. Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю в ответ на израильскую атаку на свое консульство в Сирии. Это повышает риск эскалации регионального конфликта, который может отразиться на поставках нефти с Ближнего Востока. В то же время Израиль выступает за ответные меры, в то время как США заявили, что не будут участвовать в наступательных действиях против Ирана. Дополнительное давление на нефть оказало и Международное энергетическое агентство, которое в пятницу понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на 130 000 баррелей в сутки до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это подтверждают и данные США о неожиданном росте запасов бензина, указывающие на признаки замедления спроса на топливо. В понедельник, 15 апреля, цена Brent составила 90,34 доллара. Пятничное снижение изменило техническую картину в пользу продавцов. Теперь инвесторы будут следить, смогут ли покупатели вернуть цену выше 90,9 доллара. Уверенный рост выше этого уровня может стать новым триггером для быков и создать предпосылки для продолжения недавнего восходящего тренда. Ситуация между Израилем и Ираном остается напряженной, так как Израиль пока не дал ясного ответа, будет ли он мстить за атаку. На открытии рынков в понедельник индекс доллара торгуется в ограниченном диапазоне около 106 пунктов, настраиваясь на дальнейший рост. Курс доллара/рубля остается около 93,45 рублей, с внутридневным диапазоном 93,00-94,00 рублей. Предположу, что к концу дня доллар может подняться до 93,75 рублей, учитывая сохраняющиеся технические предпосылки для ослабления российской валюты. Индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, до 3456,24 п., индекс РТС - на 0,27%, до 1165,53 п. С 1 апреля индекс Мосбиржи продолжает расти в виде сложной волновой структуры. Пока не будет пройден уровень 3440 п., покупатели будут удерживать длинные позиции в акциях, входящих в индекс Мосбиржи. Техническая коррекция назрела, поэтому можно предположить, что на этой неделе некоторые инвесторы могут начать фиксировать прибыль.

