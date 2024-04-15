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Геополитический фактор может стать определяющим для динамики мировых рынков - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Геополитический фактор может стать определяющим для динамики мировых рынков
Геополитический фактор может стать определяющим для динамики мировых рынков - 15.04.2024, ПРАЙМ
Геополитический фактор может стать определяющим для динамики мировых рынков
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,9%. Исключение... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:07+0300
2024-04-15T09:07+0300
мнения аналитиков
?1713161255
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после потерь в пятницу до 1,5%, сегодня утром перешли к восстановлению, подтягиваясь на 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра теряет 0,4%, торгуясь чуть выше 90 долларов за баррель. На предстоящей неделе важным для мировых рынков останется геополитический фактор – в случае продолжения роста напряженности на Ближнем востоке инвесторы могут сократить объем рисковых активов в портфелях. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Великобритании и Еврозоне, ВВП Китая за первый квартал, а также статистику по розничным продажам, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и продажам жилья на вторничном рынке в США.По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 456 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации нашего рынка на текущих уровнях. Коррекция в ценах на нефть и противоречивый настрой на внешних фондовых площадках не дадут поводов для направленного движения российских акций. При этом в ходе сессии, в случае восстановления на рынке энергоносителей, индекс Мосбиржи может попытаться перейти к росту и сделать еще один шаг к цели восходящей динамики, расположенной в районе 3 500 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 0,1%, поднявшись до 93,5, 99,7 и 12,88 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. Сдерживать продажи в рубле будет ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 апреля. В этой связи уже к концу текущей недели предложение иностранной валюты с их стороны может увеличиться, что окажет поддержку рублю. При этом, на наш взгляд, в ближайшие недели диапазон 90 – 95 рублей продолжит оставаться актуальным для пары доллар/рубль.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:07 15.04.2024
 

Геополитический фактор может стать определяющим для динамики мировых рынков

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после потерь в пятницу до 1,5%, сегодня утром перешли к восстановлению, подтягиваясь на 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра теряет 0,4%, торгуясь чуть выше 90 долларов за баррель.
На предстоящей неделе важным для мировых рынков останется геополитический фактор – в случае продолжения роста напряженности на Ближнем востоке инвесторы могут сократить объем рисковых активов в портфелях. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Великобритании и Еврозоне, ВВП Китая за первый квартал, а также статистику по розничным продажам, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и продажам жилья на вторничном рынке в США.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 456 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации нашего рынка на текущих уровнях. Коррекция в ценах на нефть и противоречивый настрой на внешних фондовых площадках не дадут поводов для направленного движения российских акций. При этом в ходе сессии, в случае восстановления на рынке энергоносителей, индекс Мосбиржи может попытаться перейти к росту и сделать еще один шаг к цели восходящей динамики, расположенной в районе 3 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 0,1%, поднявшись до 93,5, 99,7 и 12,88 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. Сдерживать продажи в рубле будет ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 апреля. В этой связи уже к концу текущей недели предложение иностранной валюты с их стороны может увеличиться, что окажет поддержку рублю. При этом, на наш взгляд, в ближайшие недели диапазон 90 – 95 рублей продолжит оставаться актуальным для пары доллар/рубль.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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