Санкции не помеха росту акций

Индекс Мосбиржи в пятницу почти отработал наш целевой уровень на апрель к 3470 п. На пике сессии было 3464 п., но время до мая еще есть, а значит, в моменте... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:52+0300
2024-04-15T09:52+0300
2024-04-15T09:53+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу почти отработал наш целевой уровень на апрель к 3470 п. На пике сессии было 3464 п., но время до мая еще есть, а значит, в моменте может быть полная реализация идеи. Но и так отлично.Штаты и Великобритания в пятницу ввели очередные санкции против России — запрещен импорт российского алюминия, никеля, меди, а торги на Лондонской и Чикагской биржах будут ограничены. Но влияние барьеров на деятельность металлургов ГМК Норникеля и РУСАЛа уже не столь обширное как ранее — за последние два года корпорации уже перевели продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион, а вот резкий взлет цен на биржах на фоне опасений дефицита сырья может полностью компенсировать потери в объемах. Скорее для санкционеров это дополнительные издержки и рост инфляции в странах Запада на фоне удорожания сырья.Рубль консолидируется в области важной отметки 93,5 за доллар США. Это верх полугодового боковика. В базовом сценарии ожидается отбой доллара от уровня вниз и постепенное восстановление рубля, хотя бы к 92,5. На стороне нацвалюты — ЦБ и нормативы экспортеров, и быстрого обнуления данных факторов, что оцениваются со знаком плюс для курса, мы не ждем. А значит, и рост девальвационных ожиданий пока неуместен.
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу почти отработал наш целевой уровень на апрель к 3470 п. На пике сессии было 3464 п., но время до мая еще есть, а значит, в моменте может быть полная реализация идеи. Но и так отлично.
Штаты и Великобритания в пятницу ввели очередные санкции против России — запрещен импорт российского алюминия, никеля, меди, а торги на Лондонской и Чикагской биржах будут ограничены. Но влияние барьеров на деятельность металлургов ГМК Норникеля и РУСАЛа уже не столь обширное как ранее — за последние два года корпорации уже перевели продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион, а вот резкий взлет цен на биржах на фоне опасений дефицита сырья может полностью компенсировать потери в объемах. Скорее для санкционеров это дополнительные издержки и рост инфляции в странах Запада на фоне удорожания сырья.
Рубль консолидируется в области важной отметки 93,5 за доллар США. Это верх полугодового боковика. В базовом сценарии ожидается отбой доллара от уровня вниз и постепенное восстановление рубля, хотя бы к 92,5. На стороне нацвалюты — ЦБ и нормативы экспортеров, и быстрого обнуления данных факторов, что оцениваются со знаком плюс для курса, мы не ждем. А значит, и рост девальвационных ожиданий пока неуместен.
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