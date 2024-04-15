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Санкции не помеха росту акций - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Санкции не помеха росту акций
Санкции не помеха росту акций - 15.04.2024, ПРАЙМ
Санкции не помеха росту акций
Индекс Мосбиржи в пятницу почти отработал наш целевой уровень на апрель к 3470 п. На пике сессии было 3464 п., но время до мая еще есть, а значит, в моменте... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:52+0300
2024-04-15T09:53+0300
мнения аналитиков
?1713163980
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу почти отработал наш целевой уровень на апрель к 3470 п. На пике сессии было 3464 п., но время до мая еще есть, а значит, в моменте может быть полная реализация идеи. Но и так отлично.Штаты и Великобритания в пятницу ввели очередные санкции против России — запрещен импорт российского алюминия, никеля, меди, а торги на Лондонской и Чикагской биржах будут ограничены. Но влияние барьеров на деятельность металлургов ГМК Норникеля и РУСАЛа уже не столь обширное как ранее — за последние два года корпорации уже перевели продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион, а вот резкий взлет цен на биржах на фоне опасений дефицита сырья может полностью компенсировать потери в объемах. Скорее для санкционеров это дополнительные издержки и рост инфляции в странах Запада на фоне удорожания сырья.Рубль консолидируется в области важной отметки 93,5 за доллар США. Это верх полугодового боковика. В базовом сценарии ожидается отбой доллара от уровня вниз и постепенное восстановление рубля, хотя бы к 92,5. На стороне нацвалюты — ЦБ и нормативы экспортеров, и быстрого обнуления данных факторов, что оцениваются со знаком плюс для курса, мы не ждем. А значит, и рост девальвационных ожиданий пока неуместен.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:52 15.04.2024 (обновлено: 09:53 15.04.2024)
 

Санкции не помеха росту акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу почти отработал наш целевой уровень на апрель к 3470 п. На пике сессии было 3464 п., но время до мая еще есть, а значит, в моменте может быть полная реализация идеи. Но и так отлично.
Штаты и Великобритания в пятницу ввели очередные санкции против России — запрещен импорт российского алюминия, никеля, меди, а торги на Лондонской и Чикагской биржах будут ограничены. Но влияние барьеров на деятельность металлургов ГМК Норникеля и РУСАЛа уже не столь обширное как ранее — за последние два года корпорации уже перевели продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион, а вот резкий взлет цен на биржах на фоне опасений дефицита сырья может полностью компенсировать потери в объемах. Скорее для санкционеров это дополнительные издержки и рост инфляции в странах Запада на фоне удорожания сырья.
Рубль консолидируется в области важной отметки 93,5 за доллар США. Это верх полугодового боковика. В базовом сценарии ожидается отбой доллара от уровня вниз и постепенное восстановление рубля, хотя бы к 92,5. На стороне нацвалюты — ЦБ и нормативы экспортеров, и быстрого обнуления данных факторов, что оцениваются со знаком плюс для курса, мы не ждем. А значит, и рост девальвационных ожиданий пока неуместен.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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