Рынки ждут конца месяца

Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,9%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:16+0300
2024-04-15T10:16+0300
2024-04-15T10:16+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,9%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 93,48 рубля, прибавив к закрытию торгов на прошлой неделе около процента. Рост доллара происходит и на международных рынках, индекс DXY добрался до уровня 106, при этом доходности американских десятилетних трежериз вырастали до 4,59%.Цены на нефть и ряд промышленных металлов продолжили рост, что поддержало российский рынок акций. Котировки нефти марки BRENT достигли уровня выше 91,7 доллара.На следующей неделе российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться, хотя и продолжение роста также возможно. Игроки уже готовы зафиксировать прибыль в ожидании коррекции на товарных рынках, которая назрела, но не начинается из-за геополитических факторов, а значительные корпоративные события и решения ожидаются ближе к концу месяца.
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,9%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 93,48 рубля, прибавив к закрытию торгов на прошлой неделе около процента.
Рост доллара происходит и на международных рынках, индекс DXY добрался до уровня 106, при этом доходности американских десятилетних трежериз вырастали до 4,59%.
Цены на нефть и ряд промышленных металлов продолжили рост, что поддержало российский рынок акций. Котировки нефти марки BRENT достигли уровня выше 91,7 доллара.
На следующей неделе российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться, хотя и продолжение роста также возможно. Игроки уже готовы зафиксировать прибыль в ожидании коррекции на товарных рынках, которая назрела, но не начинается из-за геополитических факторов, а значительные корпоративные события и решения ожидаются ближе к концу месяца.
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