Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынки ждут конца месяца - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/mneniya-analitikov-847384488.html
Рынки ждут конца месяца
Рынки ждут конца месяца - 15.04.2024, ПРАЙМ
Рынки ждут конца месяца
Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,9%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:16+0300
2024-04-15T10:16+0300
мнения аналитиков
?1713165414
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,9%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 93,48 рубля, прибавив к закрытию торгов на прошлой неделе около процента. Рост доллара происходит и на международных рынках, индекс DXY добрался до уровня 106, при этом доходности американских десятилетних трежериз вырастали до 4,59%.Цены на нефть и ряд промышленных металлов продолжили рост, что поддержало российский рынок акций. Котировки нефти марки BRENT достигли уровня выше 91,7 доллара.На следующей неделе российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться, хотя и продолжение роста также возможно. Игроки уже готовы зафиксировать прибыль в ожидании коррекции на товарных рынках, которая назрела, но не начинается из-за геополитических факторов, а значительные корпоративные события и решения ожидаются ближе к концу месяца.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
10:16 15.04.2024
 

Рынки ждут конца месяца

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,9%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 93,48 рубля, прибавив к закрытию торгов на прошлой неделе около процента.
Рост доллара происходит и на международных рынках, индекс DXY добрался до уровня 106, при этом доходности американских десятилетних трежериз вырастали до 4,59%.
Цены на нефть и ряд промышленных металлов продолжили рост, что поддержало российский рынок акций. Котировки нефти марки BRENT достигли уровня выше 91,7 доллара.
На следующей неделе российский рынок акций, вероятно, будет консолидироваться, хотя и продолжение роста также возможно. Игроки уже готовы зафиксировать прибыль в ожидании коррекции на товарных рынках, которая назрела, но не начинается из-за геополитических факторов, а значительные корпоративные события и решения ожидаются ближе к концу месяца.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала