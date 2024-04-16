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В "Инвестпалате" сообщили потенциальный объем выкупа активов у россиян

В "Инвестпалате" сообщили потенциальный объем выкупа активов у россиян - 16.04.2024, ПРАЙМ

В "Инвестпалате" сообщили потенциальный объем выкупа активов у россиян

Некоторые иностранные инвесторы уже заявили потенциальный объем выкупа заблокированных иностранных бумаг у россиян, рассказал генеральный директор... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T19:16+0300

2024-04-16T19:16+0300

2024-04-16T19:16+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Некоторые иностранные инвесторы уже заявили потенциальный объем выкупа заблокированных иностранных бумаг у россиян, рассказал генеральный директор "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексей Седушкин. "Я могу сказать сейчас, что мы видим спрос: мы общаемся уже с потенциальными покупателями, хотя у нас еще даже не началась активная фаза сбора оферт, но уже многие потенциальные покупатели пришли с какими-то уточняющими вопросами, некоторые уже озвучили потенциальные объемы, которые готовы выкупать", - сказал он в эфире на YouTube-канале основателя платформы Smart Lab Тимофея Мартынова. Седушкин напомнил, что с продавцов заблокированных иностранных ценных бумаг - физических лиц РФ не будут взиматься комиссии или любые другие платежи. В то же время, по его словам, "небольшая комиссия заложена для покупателей-нерезидентов". "Мы будем работать от того предложения, которое нам предоставят наши уважаемые профучастники - управляющие компании, брокеры, доверительные управляющие. В любом случае, это очевидно десятки миллиардов рублей", - оценил он общий объем операций в рамках обмена. 15 апреля Седушкин рассказал журналистам, что "Инвестиционная палата" общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С" - это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей, говорил он. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".

https://1prime.ru/20240416/aktivy-847437529.html

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активы