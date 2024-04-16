https://1prime.ru/20240416/durov-847428991.html

Основатель Telegram дал интервью журналисту Карлсону

Основатель Telegram дал интервью журналисту Карлсону - 16.04.2024, ПРАЙМ

Основатель Telegram дал интервью журналисту Карлсону

Павел Дуров в феврале текущего года дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам основателя Telegram, оно выйдет "совсем скоро". | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T15:23+0300

2024-04-16T15:23+0300

2024-04-16T15:39+0300

экономика

павел дуров

такер карлсон

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Павел Дуров в феврале текущего года дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам основателя Telegram, оно выйдет "совсем скоро". "Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", — добавил он.Дуров пояснил, что, будучи в статусе лидера политически нейтральной платформы, он обязан выступать перед журналистами, представляющими различные политические взгляды. Он отметил, что в феврале дал трехчасовое интервью "журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов" и "в тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом". По словам Дурова, таким образом он может оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать историю площадки всем желающим. В марте интервью с Дуровым опубликовала газета Financial Times. В феврале Карлсон выпустил интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.Карлсон в видеообращении, размещенном в соцсети X, также сообщал, что приглашал на интервью Владимира Зеленского, но ответа не было.Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.

https://1prime.ru/20240416/khakery-847414358.html

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павел дуров, такер карлсон