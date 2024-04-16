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ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
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ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ
ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ
ЕС и НАТО создают план по защите критически важной морской инфраструктуры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:52+0300
2024-04-16T14:52+0300
энергетика
северное море
мировая энергетика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ЕС и НАТО создают план по защите критически важной морской инфраструктуры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, еврочиновники обеспокоены уязвимостью региона к перебоям в энергоснабжении, в особенности при условиях, когда власти стремятся расширять поля ветряных электростанций в Северном и Балтийском морях. Отмечается, что глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен, председательствовавшая в понедельник на закрытом обеде со своими европейскими коллегами и представителями НАТО, назвала защиту этой инфраструктуры "геополитическим и экономическим императивом". Она призвала энергетиков к тесному сотрудничеству с военными ведомствами. По данным FT ключевым вопросом сотрудничества в ЕС считается создание каналов по обмену конфиденциальной информацией в режиме реального времени. Источник сообщил, что в настоящее время проводятся встречи по созданию сетей обмена информацией и разрабатываются технологии искусственного интеллекта, которые будут оценивать данные со спутников, беспилотников и электронных датчиков, установленных на морских ветряных турбинах. Издание пишет, что Бельгия может стать первой страной, которая официально оформит обмен данными для защиты своего нового энергетического центра в Северном море - искусственного острова Принцессы Елизаветы, говорится в публикации. Среди более "экстравагантных мер" по защите инфраструктуры газета называет датчики с малокалиберными пушками, установку сетей для ловли беспилотников-вредителей или даже использование ястребов для этой цели. Обсуждаются ли они, издание не уточняет.
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северное море, мировая энергетика
Энергетика, СЕВЕРНОЕ МОРЕ, мировая энергетика
14:52 16.04.2024
 
ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ

FT: ЕС и НАТО готовят план по защите критически важной морской инфраструктуры

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ЕС и НАТО создают план по защите критически важной морской инфраструктуры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, еврочиновники обеспокоены уязвимостью региона к перебоям в энергоснабжении, в особенности при условиях, когда власти стремятся расширять поля ветряных электростанций в Северном и Балтийском морях.
Отмечается, что глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен, председательствовавшая в понедельник на закрытом обеде со своими европейскими коллегами и представителями НАТО, назвала защиту этой инфраструктуры "геополитическим и экономическим императивом". Она призвала энергетиков к тесному сотрудничеству с военными ведомствами.
По данным FT ключевым вопросом сотрудничества в ЕС считается создание каналов по обмену конфиденциальной информацией в режиме реального времени. Источник сообщил, что в настоящее время проводятся встречи по созданию сетей обмена информацией и разрабатываются технологии искусственного интеллекта, которые будут оценивать данные со спутников, беспилотников и электронных датчиков, установленных на морских ветряных турбинах.
Издание пишет, что Бельгия может стать первой страной, которая официально оформит обмен данными для защиты своего нового энергетического центра в Северном море - искусственного острова Принцессы Елизаветы, говорится в публикации.
Среди более "экстравагантных мер" по защите инфраструктуры газета называет датчики с малокалиберными пушками, установку сетей для ловли беспилотников-вредителей или даже использование ястребов для этой цели. Обсуждаются ли они, издание не уточняет.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы
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ЭнергетикаСЕВЕРНОЕ МОРЕмировая энергетика
 
 
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