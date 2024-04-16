https://1prime.ru/20240416/infrastruktura-847427449.html

ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ

ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

ЕС и НАТО готовят план по защите морской инфраструктуры, пишут СМИ

ЕС и НАТО создают план по защите критически важной морской инфраструктуры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:52+0300

2024-04-16T14:52+0300

2024-04-16T14:52+0300

энергетика

северное море

мировая энергетика

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ЕС и НАТО создают план по защите критически важной морской инфраструктуры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, еврочиновники обеспокоены уязвимостью региона к перебоям в энергоснабжении, в особенности при условиях, когда власти стремятся расширять поля ветряных электростанций в Северном и Балтийском морях. Отмечается, что глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен, председательствовавшая в понедельник на закрытом обеде со своими европейскими коллегами и представителями НАТО, назвала защиту этой инфраструктуры "геополитическим и экономическим императивом". Она призвала энергетиков к тесному сотрудничеству с военными ведомствами. По данным FT ключевым вопросом сотрудничества в ЕС считается создание каналов по обмену конфиденциальной информацией в режиме реального времени. Источник сообщил, что в настоящее время проводятся встречи по созданию сетей обмена информацией и разрабатываются технологии искусственного интеллекта, которые будут оценивать данные со спутников, беспилотников и электронных датчиков, установленных на морских ветряных турбинах. Издание пишет, что Бельгия может стать первой страной, которая официально оформит обмен данными для защиты своего нового энергетического центра в Северном море - искусственного острова Принцессы Елизаветы, говорится в публикации. Среди более "экстравагантных мер" по защите инфраструктуры газета называет датчики с малокалиберными пушками, установку сетей для ловли беспилотников-вредителей или даже использование ястребов для этой цели. Обсуждаются ли они, издание не уточняет.

https://1prime.ru/20240329/oae-846874097.html

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северное море, мировая энергетика