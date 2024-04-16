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VK выплатила "белым" хакерам более 236 миллионов рублей

VK выплатила "белым" хакерам более 236 миллионов рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ

VK выплатила "белым" хакерам более 236 миллионов рублей

VK выплатила "белым" хакерам более 236 миллионов рублей за 10 лет существования программы поиска уязвимостей - Bug Bounty, компания запустила программу в апреле | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:13+0300

2024-04-16T11:13+0300

2024-04-16T11:13+0300

экономика

vk

"белые" хакеры

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. VK выплатила "белым" хакерам более 236 миллионов рублей за 10 лет существования программы поиска уязвимостей - Bug Bounty, компания запустила программу в апреле 2014 года, сообщила пресс-служба VK. "VK обработала свыше 18 тысяч отчетов от багхантеров и выплатила более 236 миллионов рублей за 10 лет существования программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. … VK запустила собственную программу Bug Bounty на платформе HackerOne в апреле 2014 года", - говорится в сообщении. Сначала компания протестировала "Почту Mail.ru", потом "белые" хакеры проверили соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Общий размер выплат, которые получили багхантеры за время сотрудничества с HackerOne, превысил 185 миллионов рублей, а максимальное вознаграждение за критическую уязвимость достигло 1,5 миллиона рублей. Позже, в 2022 году, программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. Багхантеры в 2023 году получили суммарное вознаграждение более чем в 39 миллионов рублей - это втрое больше, чем в 2022 году. А размер максимальной единовременной выплаты составил 2,4 миллиона рублей. "VK с 2014 года развивает сообщество багхантеров, которое помогает нам дополнительно тестировать безопасность наших продуктов. В этом году мы переосмыслили общепринятый в индустрии подход к выплатам: мы отказываемся от фиксированных максимальных сумм и внедряем механизм Bounty Pass, при котором применяется прогрессивная шкала вознаграждений с учетом персональных достижений багхантера. По случаю 10-летия VK Bug Bounty бюджет программы в 2024 году превысит 200 миллионов рублей", – приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора по информационной безопасности VK Антона Карпова.

https://1prime.ru/20240312/846209496.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

vk, "белые" хакеры