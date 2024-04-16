https://1prime.ru/20240416/peskov-847422187.html
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:24+0300
2024-04-16T12:24+0300
2024-04-16T12:43+0300
политика
россия
франция
дмитрий песков
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/03/842500396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2b2710d4b05356ead823eb1822089ba.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Информацию о возможном приглашении ранее распространила французская радиостанция Europe 1. Согласно данным, Россия будет присутствовать на церемонии в июне, если Москва примет приглашение."Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", — заявил он.В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности пригласить президента России Владимира Путина на празднование годовщины в 2024 году, но при условии, что ситуация на Украине изменится.Десять лет назад, в 2014-м, Путин присутствовал во Франции по приглашению президента Франсуа Олланда на мероприятиях по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, они проходили в Довиле.
https://1prime.ru/20240416/frantsiya-847420992.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/03/842500396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d5b45baa01e1cd1df878f464b467683.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, дмитрий песков, новости
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Новости
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Песков: Кремль не получал приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников в Нормандии
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Информацию о возможном приглашении ранее распространила французская радиостанция Europe 1. Согласно данным, Россия будет присутствовать на церемонии в июне, если Москва примет приглашение.
"Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", — заявил он.
В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности пригласить президента России Владимира Путина на празднование годовщины в 2024 году, но при условии, что ситуация на Украине изменится.
Десять лет назад, в 2014-м, Путин присутствовал во Франции по приглашению президента Франсуа Олланда на мероприятиях по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, они проходили в Довиле.
СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии