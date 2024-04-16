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В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:24+0300
2024-04-16T12:43+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Информацию о возможном приглашении ранее распространила французская радиостанция Europe 1. Согласно данным, Россия будет присутствовать на церемонии в июне, если Москва примет приглашение."Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", — заявил он.В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности пригласить президента России Владимира Путина на празднование годовщины в 2024 году, но при условии, что ситуация на Украине изменится.Десять лет назад, в 2014-м, Путин присутствовал во Франции по приглашению президента Франсуа Олланда на мероприятиях по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, они проходили в Довиле.
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россия, франция, дмитрий песков, новости
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Новости
12:24 16.04.2024 (обновлено: 12:43 16.04.2024)
 
В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Песков: Кремль не получал приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников в Нормандии

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Информацию о возможном приглашении ранее распространила французская радиостанция Europe 1. Согласно данным, Россия будет присутствовать на церемонии в июне, если Москва примет приглашение.
"Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", — заявил он.
В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности пригласить президента России Владимира Путина на празднование годовщины в 2024 году, но при условии, что ситуация на Украине изменится.
Десять лет назад, в 2014-м, Путин присутствовал во Франции по приглашению президента Франсуа Олланда на мероприятиях по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, они проходили в Довиле.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии
11:55
 
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