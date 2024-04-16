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В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии

В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле не получали приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T12:24+0300

2024-04-16T12:24+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Информацию о возможном приглашении ранее распространила французская радиостанция Europe 1. Согласно данным, Россия будет присутствовать на церемонии в июне, если Москва примет приглашение."Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", — заявил он.В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности пригласить президента России Владимира Путина на празднование годовщины в 2024 году, но при условии, что ситуация на Украине изменится.Десять лет назад, в 2014-м, Путин присутствовал во Франции по приглашению президента Франсуа Олланда на мероприятиях по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, они проходили в Довиле.

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