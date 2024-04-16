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Большинство польских IT-компаний вынуждены сокращать персонал, пишут СМИ

Большинство польских IT-компаний вынуждены сокращать персонал, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Большинство польских IT-компаний вынуждены сокращать персонал, пишут СМИ

Около 95% польских IT-компаний вынуждены сокращать сотрудников, сообщает издание Rzeczpospolita. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:50+0300

2024-04-16T09:50+0300

2024-04-16T09:50+0300

экономика

польша

it-компании

сокращения

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ВАРШАВА, 16 апр – ПРАЙМ. Около 95% польских IT-компаний вынуждены сокращать сотрудников, сообщает издание Rzeczpospolita. "Около 95% польских IT-компаний сократили свои кадровые ресурсы, чтобы соответствовать текущим потребностям, связанным с развитием искусственного интеллекта и гораздо более сложным рыночным условиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году наибольшие сокращения работников (на четверть) были сделаны небольшими компаниями, насчитывающими до 50 сотрудников. При этом количество IT-компаний в Польше продолжает увеличиваться. Только в первом квартале 2024 года их число выросло на 1,5 тысячи. По данным издания, за два последних года задолженность IT-индустрии в Польше возросла на треть - до 264 миллионов злотых (около 66 миллионов долларов). "Это связано с глобальным спадом в экономике и падением спроса на IT-услуги, вызванным пандемией коронавируса. Результатом является усиление конкуренции за контракты, принятие все менее прибыльных предложений и снижение маржи при высоких постоянных затратах, в основном затратах на заработную плату", - говорится в сообщении. Также сокращаются зарплаты в IT-секторе. "Нижняя вилка в предложениях для некоторых IT-специалистов снизилась в первые месяцы текущего года на 8,5%. Некоторые ежемесячные ставки сегодня меньше на тысячу злотых (около 250 долларов)", - говорится в сообщении.

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польша, it-компании, сокращения