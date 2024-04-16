https://1prime.ru/20240416/turkey-847435611.html
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ
Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:08+0300
2024-04-16T17:08+0300
2024-04-16T17:08+0300
политика
турция
россия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82558/08/825580879_0:125:2183:1353_1920x0_80_0_0_0d1968e61e183541ea7e3b7b5bcc6bb8.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости диписточник в Анкаре."Мы вчера также увидели данное сообщение по СМИ. О каком-либо конкретном соглашении именно по теме судоходства, нам не известно. Что касается черноморской зерновой инициативы, Турция выступает тут в качестве посредника, обсуждения и предложения со сторонами ведётся по линии ООН", — отметил собеседник издания.По данным агентства Reuters, Анкара на протяжение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что он не располагает информацией по этому вопросу.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.После завершения в 2023 году зерновой сделки в Москве отмечали, что заходящие в украинские порты суда являются потенциальными перевозчиками военных грузов, причастными к конфликту на стороне Киева.
https://1prime.ru/20240416/sudokhodstvo-847422306.html
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82558/08/825580879_106:0:2077:1478_1920x0_80_0_0_1e464088de391875b46bd4cb1a24c950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, украина, новости
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ
РИА Новости: Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве в Черном море
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости диписточник в Анкаре.
"Мы вчера также увидели данное сообщение по СМИ. О каком-либо конкретном соглашении именно по теме судоходства, нам не известно. Что касается черноморской зерновой инициативы, Турция выступает тут в качестве посредника, обсуждения и предложения со сторонами ведётся по линии ООН", — отметил собеседник издания.
По данным агентства Reuters, Анкара на протяжение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что он не располагает информацией по этому вопросу.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
После завершения в 2023 году зерновой сделки в Москве отмечали, что заходящие в украинские порты суда являются потенциальными перевозчиками военных грузов, причастными к конфликту на стороне Киева.
В Кремле ответили на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море