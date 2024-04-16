https://1prime.ru/20240416/turkey-847435611.html

Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ

Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ

Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:08+0300

2024-04-16T17:08+0300

2024-04-16T17:08+0300

политика

турция

россия

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/82558/08/825580879_0:125:2183:1353_1920x0_80_0_0_0d1968e61e183541ea7e3b7b5bcc6bb8.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости диписточник в Анкаре."Мы вчера также увидели данное сообщение по СМИ. О каком-либо конкретном соглашении именно по теме судоходства, нам не известно. Что касается черноморской зерновой инициативы, Турция выступает тут в качестве посредника, обсуждения и предложения со сторонами ведётся по линии ООН", — отметил собеседник издания.По данным агентства Reuters, Анкара на протяжение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что он не располагает информацией по этому вопросу.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.После завершения в 2023 году зерновой сделки в Москве отмечали, что заходящие в украинские порты суда являются потенциальными перевозчиками военных грузов, причастными к конфликту на стороне Киева.

https://1prime.ru/20240416/sudokhodstvo-847422306.html

турция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, украина, новости