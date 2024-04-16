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Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ
Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:08+0300
2024-04-16T17:08+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости диписточник в Анкаре."Мы вчера также увидели данное сообщение по СМИ. О каком-либо конкретном соглашении именно по теме судоходства, нам не известно. Что касается черноморской зерновой инициативы, Турция выступает тут в качестве посредника, обсуждения и предложения со сторонами ведётся по линии ООН", — отметил собеседник издания.По данным агентства Reuters, Анкара на протяжение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что он не располагает информацией по этому вопросу.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.После завершения в 2023 году зерновой сделки в Москве отмечали, что заходящие в украинские порты суда являются потенциальными перевозчиками военных грузов, причастными к конфликту на стороне Киева.
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Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
17:08 16.04.2024
 
Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве, пишут СМИ

РИА Новости: Анкаре не известно о переговорах по соглашению о судоходстве в Черном море

© AFP / Adem Altal*Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция
*Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© AFP / Adem Altal
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Турция отрицает наличие информации о проведении переговоров с Россией и Украиной о соглашении по судоходству в Черном море, заявил агентству РИА Новости диписточник в Анкаре.
"Мы вчера также увидели данное сообщение по СМИ. О каком-либо конкретном соглашении именно по теме судоходства, нам не известно. Что касается черноморской зерновой инициативы, Турция выступает тут в качестве посредника, обсуждения и предложения со сторонами ведётся по линии ООН", — отметил собеседник издания.
По данным агентства Reuters, Анкара на протяжение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что он не располагает информацией по этому вопросу.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу" (зерновая сделка), позволившую вывозить на мировые рынки российскую и украинскую агропродукцию, что позволило бы предотвратить продовольственный кризис. Вторая часть инициативы была меморандумом "Россия — ООН", предусматривавшим, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
После завершения в 2023 году зерновой сделки в Москве отмечали, что заходящие в украинские порты суда являются потенциальными перевозчиками военных грузов, причастными к конфликту на стороне Киева.
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
12:25
 
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