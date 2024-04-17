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ЦБ разработает концепцию фонда поддержки банковского сектора - 17.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ разработает концепцию фонда поддержки банковского сектора
ЦБ разработает концепцию фонда поддержки банковского сектора - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ разработает концепцию фонда поддержки банковского сектора
ЦБ РФ в настоящее время продумывает концепцию фонда поддержки банковского сектора, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:40+0300
2024-04-17T13:40+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ в настоящее время продумывает концепцию фонда поддержки банковского сектора, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Мы сейчас продумываем концепцию, называем его пока - фонд поддержки банковского сектора. Здесь идея этого фонда, пока мы видим потенциально две цели... первое, чтоб это был инструмент превентивной поддержки на ранней стадии, не когда уже капитал "проеден"... а когда есть угроза нарушения нормативов (банком - ред.)... такой фонд мог быть хорошим дополнительным элементом укрепления финансовой устойчивости", - сказал Данилов на Банковском форуме "Эксперт РА". По его словам, ЦБ в настоящее время продумывает реальную форму фонда, чтобы он мог поддержать банки "на раннем этапе, чтобы не пришлось всем платить больше через санацию". Вторая идея, по его словам, это снижение риска кредитной концентрации. "Если у фонда будет достаточный размер активов находится, можно было бы подумать, чтобы он частично риски концентрации на себя брал. Механизмы могут быть разные - поручительство, CDS в том числе", - отметил он. При этом ЦБ в качестве пилота рассматривает идею сделать "оранжевую зону" для норматива кредитной концентрации и норматива краткосрочной ликвидности. Если банк нарушает норматив, то должен будет платить повышенные отчисления в систему страхования. Часть этих отчислений, по его словам, потенциально можно будет направлять в фонд. "Фонд нужен в первую очередь для самой финансовой системы, самих банков, наша роль здесь в большей степени организационная", - пояснил Данилов журналистам. При этом он рассказал, как пошагово ЦБ РФ будет действовать при работе над созданием фонда. Вначале, по его словам, необходимо определить, что этот фонд "будет делать". "Дальше определим, какой какой объём отчислений можно будет туда направлять, это надо обсудить с АСВ... мы не должны нарушать базовую стабильность системы страхования, какая часть туда может направляться, возможно, только части дополнительных отчислений, которые будут платить банки с повышенным риском, - на первом этапе", - рассказал он. Затем, по его словам, нужно будет определиться, в чем будет состоять роль ЦБ. "Здесь наша роль может быть, как с фондом страхования вкладов, где мы давали ему поддержку на начальном этапе... Здесь станет вопрос о том, какое плечо, мы готовы подставить на начальном этапе, чтобы запустить сам механизм", - добавил он.
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россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
13:40 17.04.2024
 
ЦБ разработает концепцию фонда поддержки банковского сектора

ЦБ работает над концепцией фонда поддержки банковского сектора

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ в настоящее время продумывает концепцию фонда поддержки банковского сектора, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
"Мы сейчас продумываем концепцию, называем его пока - фонд поддержки банковского сектора. Здесь идея этого фонда, пока мы видим потенциально две цели... первое, чтоб это был инструмент превентивной поддержки на ранней стадии, не когда уже капитал "проеден"... а когда есть угроза нарушения нормативов (банком - ред.)... такой фонд мог быть хорошим дополнительным элементом укрепления финансовой устойчивости", - сказал Данилов на Банковском форуме "Эксперт РА".
По его словам, ЦБ в настоящее время продумывает реальную форму фонда, чтобы он мог поддержать банки "на раннем этапе, чтобы не пришлось всем платить больше через санацию".
Вторая идея, по его словам, это снижение риска кредитной концентрации. "Если у фонда будет достаточный размер активов находится, можно было бы подумать, чтобы он частично риски концентрации на себя брал. Механизмы могут быть разные - поручительство, CDS в том числе", - отметил он.
При этом ЦБ в качестве пилота рассматривает идею сделать "оранжевую зону" для норматива кредитной концентрации и норматива краткосрочной ликвидности. Если банк нарушает норматив, то должен будет платить повышенные отчисления в систему страхования. Часть этих отчислений, по его словам, потенциально можно будет направлять в фонд.
"Фонд нужен в первую очередь для самой финансовой системы, самих банков, наша роль здесь в большей степени организационная", - пояснил Данилов журналистам.
При этом он рассказал, как пошагово ЦБ РФ будет действовать при работе над созданием фонда. Вначале, по его словам, необходимо определить, что этот фонд "будет делать". "Дальше определим, какой какой объём отчислений можно будет туда направлять, это надо обсудить с АСВ... мы не должны нарушать базовую стабильность системы страхования, какая часть туда может направляться, возможно, только части дополнительных отчислений, которые будут платить банки с повышенным риском, - на первом этапе", - рассказал он.
Затем, по его словам, нужно будет определиться, в чем будет состоять роль ЦБ. "Здесь наша роль может быть, как с фондом страхования вкладов, где мы давали ему поддержку на начальном этапе... Здесь станет вопрос о том, какое плечо, мы готовы подставить на начальном этапе, чтобы запустить сам механизм", - добавил он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
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