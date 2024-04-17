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ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков

ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков

Банк России намерен развивать внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков (ВПОДК), заявил директор департамента банковского регулирования и... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T14:02+0300

2024-04-17T14:02+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России намерен развивать внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков (ВПОДК), заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Внутренняя процедура оценки достаточности капитала... есть сейчас, но нуждается в серьезном улучшении и доработке... От банков будем в большей степени спрашивать информацию о том, какие у него лимиты, например, на отрасль, на заемщиков, как часто он их устанавливает, как часто их пересматривает... как часто они "пробиваются" - такие вещи хотим через новую систему мониторить, отслеживать", - сказал Данилов на Банковском форуме "Эксперт РА". ЦБ планирует сократить количество вопросов самооценки и сделать упор на количественных данных. "Мы "на всех парах", что называется, финализируем таблицы с теми элементами, которые нам от банков будут нужны, как я сказал, лимиты, оценка рисков, и конечно, надеемся уйти от документов к более простому документу самооценки, где банк действительно будет акцентировать внимание на тех рисках, которые он несёт", - сказал Данилов. Ежегодно, согласно представленной им презентации, будет собираться только краткая содержательная информация об основных изменениях во ВПОДК, ключевые документы и "короткая" самооценка. "Эти шаблоны мы планируем разослать вот-вот, что называется, сейчас финальная стадия согласования. И в этом году цикл пилотирования уже сделаем", - сказал он. Как указано в презентации, представленной Даниловым на форуме, шаблон будет разослан в апреле со сроками сдачи в июне-июле. Кроме того, во второй половине 2024 года планируются такие изменения в регулирование, как пересмотр подхода к установлению надбавок. Предусматривается, что они будут прибавляться к минимуму норматива, при этом диапазон надбавок может быть пересмотрен. Также будут усилены требования к управлению отдельными рисками, стресс-тестированию.

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