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ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков - 17.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков
ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков
Банк России намерен развивать внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков (ВПОДК), заявил директор департамента банковского регулирования и... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:02+0300
2024-04-17T14:02+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России намерен развивать внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков (ВПОДК), заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Внутренняя процедура оценки достаточности капитала... есть сейчас, но нуждается в серьезном улучшении и доработке... От банков будем в большей степени спрашивать информацию о том, какие у него лимиты, например, на отрасль, на заемщиков, как часто он их устанавливает, как часто их пересматривает... как часто они "пробиваются" - такие вещи хотим через новую систему мониторить, отслеживать", - сказал Данилов на Банковском форуме "Эксперт РА". ЦБ планирует сократить количество вопросов самооценки и сделать упор на количественных данных. "Мы "на всех парах", что называется, финализируем таблицы с теми элементами, которые нам от банков будут нужны, как я сказал, лимиты, оценка рисков, и конечно, надеемся уйти от документов к более простому документу самооценки, где банк действительно будет акцентировать внимание на тех рисках, которые он несёт", - сказал Данилов. Ежегодно, согласно представленной им презентации, будет собираться только краткая содержательная информация об основных изменениях во ВПОДК, ключевые документы и "короткая" самооценка. "Эти шаблоны мы планируем разослать вот-вот, что называется, сейчас финальная стадия согласования. И в этом году цикл пилотирования уже сделаем", - сказал он. Как указано в презентации, представленной Даниловым на форуме, шаблон будет разослан в апреле со сроками сдачи в июне-июле. Кроме того, во второй половине 2024 года планируются такие изменения в регулирование, как пересмотр подхода к установлению надбавок. Предусматривается, что они будут прибавляться к минимуму норматива, при этом диапазон надбавок может быть пересмотрен. Также будут усилены требования к управлению отдельными рисками, стресс-тестированию.
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РОССИЯ, Новости
14:02 17.04.2024
 
ЦБ разработает внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков

ЦБ планирует развивать внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России намерен развивать внутреннюю процедуру оценки достаточности капитала банков (ВПОДК), заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
"Внутренняя процедура оценки достаточности капитала... есть сейчас, но нуждается в серьезном улучшении и доработке... От банков будем в большей степени спрашивать информацию о том, какие у него лимиты, например, на отрасль, на заемщиков, как часто он их устанавливает, как часто их пересматривает... как часто они "пробиваются" - такие вещи хотим через новую систему мониторить, отслеживать", - сказал Данилов на Банковском форуме "Эксперт РА".
ЦБ планирует сократить количество вопросов самооценки и сделать упор на количественных данных.
"Мы "на всех парах", что называется, финализируем таблицы с теми элементами, которые нам от банков будут нужны, как я сказал, лимиты, оценка рисков, и конечно, надеемся уйти от документов к более простому документу самооценки, где банк действительно будет акцентировать внимание на тех рисках, которые он несёт", - сказал Данилов.
Ежегодно, согласно представленной им презентации, будет собираться только краткая содержательная информация об основных изменениях во ВПОДК, ключевые документы и "короткая" самооценка.
"Эти шаблоны мы планируем разослать вот-вот, что называется, сейчас финальная стадия согласования. И в этом году цикл пилотирования уже сделаем", - сказал он. Как указано в презентации, представленной Даниловым на форуме, шаблон будет разослан в апреле со сроками сдачи в июне-июле.
Кроме того, во второй половине 2024 года планируются такие изменения в регулирование, как пересмотр подхода к установлению надбавок. Предусматривается, что они будут прибавляться к минимуму норматива, при этом диапазон надбавок может быть пересмотрен. Также будут усилены требования к управлению отдельными рисками, стресс-тестированию.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
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