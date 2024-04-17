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ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков

ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков

Банк России приостановил работу над введением регулирования страновых рисков, поскольку банки осторожно выбирают зарубежных партнеров, и существующие... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:42+0300

2024-04-17T17:42+0300

2024-04-17T17:42+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России приостановил работу над введением регулирования страновых рисков, поскольку банки осторожно выбирают зарубежных партнеров, и существующие регуляторные инструменты адекватно купируют риски, говорится в материалах ЦБ. Регулятор в конце 2022 года анонсировал планы установить страновые лимиты (от капитала банка), уровень которых будет зависеть от типа и срочности кредитного требования (долгосрочные размещения несут больший риск), а также суверенных кредитных рисков. "Пока необходимость регулирования страновых экспозиций неочевидна, так как банки достаточно осторожно подходят к выбору зарубежных партнеров, а существующие инструменты регулирования (повышенные резервы и риск-веса для офшорных юрисдикций) выглядят адекватным инструментом для купирования рисков", - сказано в материалах. Тем не менее Банк России будет внимательно следить за страновыми экспозициями банков и обсуждать с рынком оценку рисков по ним и необходимость лимитирования в рамках существующих надзорных процедур. "При выявлении тенденций к накоплению страновых рисков мы рассмотрим возможность устанавливать ограничительные нормативы (сроки внесения изменений в регулирование будут определены дополнительно)", - добавил ЦБ.

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