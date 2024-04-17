https://1prime.ru/20240417/bank-847471195.html
ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков
ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков
Банк России приостановил работу над введением регулирования страновых рисков, поскольку банки осторожно выбирают зарубежных партнеров, и существующие... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:42+0300
2024-04-17T17:42+0300
2024-04-17T17:42+0300
банк россии
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России приостановил работу над введением регулирования страновых рисков, поскольку банки осторожно выбирают зарубежных партнеров, и существующие регуляторные инструменты адекватно купируют риски, говорится в материалах ЦБ. Регулятор в конце 2022 года анонсировал планы установить страновые лимиты (от капитала банка), уровень которых будет зависеть от типа и срочности кредитного требования (долгосрочные размещения несут больший риск), а также суверенных кредитных рисков. "Пока необходимость регулирования страновых экспозиций неочевидна, так как банки достаточно осторожно подходят к выбору зарубежных партнеров, а существующие инструменты регулирования (повышенные резервы и риск-веса для офшорных юрисдикций) выглядят адекватным инструментом для купирования рисков", - сказано в материалах. Тем не менее Банк России будет внимательно следить за страновыми экспозициями банков и обсуждать с рынком оценку рисков по ним и необходимость лимитирования в рамках существующих надзорных процедур. "При выявлении тенденций к накоплению страновых рисков мы рассмотрим возможность устанавливать ограничительные нормативы (сроки внесения изменений в регулирование будут определены дополнительно)", - добавил ЦБ.
https://1prime.ru/20240417/raschety-847455721.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
ЦБ приостановил работу над введением регулирования страновых рисков
Банк России приостановил работу над введением регулирования страновых рисков
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России приостановил работу над введением регулирования страновых рисков, поскольку банки осторожно выбирают зарубежных партнеров, и существующие регуляторные инструменты адекватно купируют риски, говорится в материалах ЦБ.
Регулятор в конце 2022 года анонсировал планы установить страновые лимиты (от капитала банка), уровень которых будет зависеть от типа и срочности кредитного требования (долгосрочные размещения несут больший риск), а также суверенных кредитных рисков.
"Пока необходимость регулирования страновых экспозиций неочевидна, так как банки достаточно осторожно подходят к выбору зарубежных партнеров, а существующие инструменты регулирования (повышенные резервы и риск-веса для офшорных юрисдикций) выглядят адекватным инструментом для купирования рисков", - сказано в материалах.
Тем не менее Банк России будет внимательно следить за страновыми экспозициями банков и обсуждать с рынком оценку рисков по ним и необходимость лимитирования в рамках существующих надзорных процедур.
"При выявлении тенденций к накоплению страновых рисков мы рассмотрим возможность устанавливать ограничительные нормативы (сроки внесения изменений в регулирование будут определены дополнительно)", - добавил ЦБ.
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов