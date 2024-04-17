https://1prime.ru/20240417/dogazifikatsiya-847471613.html

Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак

Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак - 17.04.2024, ПРАЙМ

Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак

Владельцы домов в садоводческих товариществах с сегодняшнего дня могут подать заявки на догазификацию, сообщил вице-премьер РФ Алесандр Новак. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:56+0300

2024-04-17T17:56+0300

2024-04-17T17:57+0300

энергетика

догазификация

александр новак

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Владельцы домов в садоводческих товариществах с сегодняшнего дня могут подать заявки на догазификацию, сообщил вице-премьер РФ Алесандр Новак. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщил в среду кабмин. "Оно сегодня опубликовано и с момента опубликования сегодня вступает в силу. Таким образом, граждане, проживающие в СНТ в газифицированных населенных пунктах, уже с сегодняшнего дня имеют возможность подавать заявки в газораспределительные организации", - сказал Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина. По словам Новака, правительство провело консультации с регионами, садоводами и дачниками, депутатами и сенаторами, в результате чего определило критерии для включения домовладения в программу догазификации СНТ. Основных критериев три: домовладение должно быть предназначено для постоянного проживания; земельные участки и жилые дома должны быть зарегистрированы (то есть владельцы должны иметь право собственности на них); должно быть решение общего собрания членов СНТ для проведения работ по прокладке сетей на их территории. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

https://1prime.ru/20240417/gazifikatsiya-847462575.html

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догазификация, александр новак