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Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак
Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак - 17.04.2024, ПРАЙМ
Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак
Владельцы домов в садоводческих товариществах с сегодняшнего дня могут подать заявки на догазификацию, сообщил вице-премьер РФ Алесандр Новак. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:56+0300
2024-04-17T17:57+0300
энергетика
догазификация
александр новак
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Владельцы домов в садоводческих товариществах с сегодняшнего дня могут подать заявки на догазификацию, сообщил вице-премьер РФ Алесандр Новак. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщил в среду кабмин. "Оно сегодня опубликовано и с момента опубликования сегодня вступает в силу. Таким образом, граждане, проживающие в СНТ в газифицированных населенных пунктах, уже с сегодняшнего дня имеют возможность подавать заявки в газораспределительные организации", - сказал Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина. По словам Новака, правительство провело консультации с регионами, садоводами и дачниками, депутатами и сенаторами, в результате чего определило критерии для включения домовладения в программу догазификации СНТ. Основных критериев три: домовладение должно быть предназначено для постоянного проживания; земельные участки и жилые дома должны быть зарегистрированы (то есть владельцы должны иметь право собственности на них); должно быть решение общего собрания членов СНТ для проведения работ по прокладке сетей на их территории. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.
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догазификация, александр новак
Энергетика, догазификация, Александр Новак
17:56 17.04.2024 (обновлено: 17:57 17.04.2024)
 
Владельцы домов в СНТ могут подать заявки на догазификацию, сообщил Новак

Новак: владельцы домов в СНТ уже могут подавать заявки на догазификацию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Владельцы домов в садоводческих товариществах с сегодняшнего дня могут подать заявки на догазификацию, сообщил вице-премьер РФ Алесандр Новак.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщил в среду кабмин.
"Оно сегодня опубликовано и с момента опубликования сегодня вступает в силу. Таким образом, граждане, проживающие в СНТ в газифицированных населенных пунктах, уже с сегодняшнего дня имеют возможность подавать заявки в газораспределительные организации", - сказал Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.
По словам Новака, правительство провело консультации с регионами, садоводами и дачниками, депутатами и сенаторами, в результате чего определило критерии для включения домовладения в программу догазификации СНТ. Основных критериев три: домовладение должно быть предназначено для постоянного проживания; земельные участки и жилые дома должны быть зарегистрированы (то есть владельцы должны иметь право собственности на них); должно быть решение общего собрания членов СНТ для проведения работ по прокладке сетей на их территории.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.
Газификация сельской местности - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно
14:34
 
ЭнергетикадогазификацияАлександр Новак
 
 
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