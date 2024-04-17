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Раскрыта подоплека ажиотажной скупки доллара

Раскрыта подоплека ажиотажной скупки доллара - 17.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыта подоплека ажиотажной скупки доллара

Доллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок в США и совокупности других факторов. Кто и зачем устраивает ажиотажную скупку... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T02:02+0300

2024-04-17T02:02+0300

2024-04-17T02:02+0300

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Доллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок в США и совокупности других факторов. Кто и зачем устраивает ажиотажную скупку американской валюты, агентству "Прайм" рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.Ранее рынок предполагал, что регулятор начнет сокращать ставки летом и сделает это трижды до конца текущего года. "Однако после публикации данных по инфляции стало ясно, что она ускорилась, и это отражается на риторике Федрезерва в худшую сторону", - сказала Кокорева.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОпасения инвесторов также укрепились после того, как розничные продажи в марте показали рост. В целом, когда спрос в рознице растет это хорошо, значит люди тратят деньги, потребляют товары, промышленность работает. Но также это является катализатором инфляции.Рынок избавился от иллюзий и сдвинул свои ожидания на конец года, в худшем варианте первое сокращение ставок может произойти после президентских выборов. Понимание того, что ставки останутся высокими еще длительное время, привело к укреплению доллара США к иным иностранным валютам, в том числе к рублю.Дополнительный фактор, стимулирующим рост доллара, - конфликт на Ближнем Востоке. Отчасти американская валюта является защитным активом, поэтому игроки на бирже охотно ее скупают.По мере действия высоких ставок в США доллар будет сохранять сильные позиции. Инвесторы ставят на его дальнейшее укрепление, и желающие могут отыграть это в валютных парах, представленных на Московской бирже или использовать фьючерсы на валютные пары. В качестве альтернативного инструмента для вложений можно рассмотреть замещающие облигации, привязанные к валюте.Обычным гражданам не стоит держать "все яйца в одной корзине" и уж точно не нужно скупать доллары на пике. Лучше диверсифицировать риски и хранить свои сбережения в нескольких валютах. В перспективе стоит учитывать, что в связи с ростом курса доллара новые поставки иностранных товаров будут по более высоким ценам, заключила Кокорева.

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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, "бкс мир инвестиций", доллар на мосбирже