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В Тюменской и Курганской областях эвакуируют жителей сел и деревень - 17.04.2024, ПРАЙМ
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В Тюменской и Курганской областях эвакуируют жителей сел и деревень
В Тюменской и Курганской областях эвакуируют жителей сел и деревень - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Тюменской и Курганской областях эвакуируют жителей сел и деревень
Как сообщают региональные и районные администрации, Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области и жителей 46 улиц в Кетово... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:10+0300
2024-04-17T08:11+0300
происшествия
россия
тюменская область
курганская область
эвакуация
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Как сообщают региональные и районные администрации, Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области и жителей 46 улиц в Кетово Курганской области эвакуируют из-за паводка. В Telegram-канале администрации Ишимского района сообщается: "Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова". Ранее объявлялась эвакуация деревень Лайкова и Бутырки. По словам главы муниципалитета Сергея Ломовцева, Росгидромет прогнозирует, что при неблагоприятном развитии событий уровень реки Ишим может достигнуть 1170 см над нулем поста в городе Ишим. В то же время в Кетово Курганской области ночью 17 апреля была проведена эвакуация жителей 46 улиц. Уровень воды в реке Тобол, по сообщению региональных властей, в этом районе достиг 10 метров 36 сантиметров.В сообщении указывается: "Вследствие резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см".
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россия, тюменская область, курганская область, эвакуация
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, Курганская область, эвакуация
08:10 17.04.2024 (обновлено: 08:11 17.04.2024)
 
В Тюменской и Курганской областях эвакуируют жителей сел и деревень

В Тюменской и Курганской областях эвакуировали жителей сел и деревень

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Как сообщают региональные и районные администрации, Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области и жителей 46 улиц в Кетово Курганской области эвакуируют из-за паводка.
В Telegram-канале администрации Ишимского района сообщается: "Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова".
Ранее объявлялась эвакуация деревень Лайкова и Бутырки.
По словам главы муниципалитета Сергея Ломовцева, Росгидромет прогнозирует, что при неблагоприятном развитии событий уровень реки Ишим может достигнуть 1170 см над нулем поста в городе Ишим.
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В то же время в Кетово Курганской области ночью 17 апреля была проведена эвакуация жителей 46 улиц. Уровень воды в реке Тобол, по сообщению региональных властей, в этом районе достиг 10 метров 36 сантиметров.
В сообщении указывается: "Вследствие резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см".
 
ПроисшествияРОССИЯТюменская областьКурганская областьэвакуация
 
 
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