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Эксперт назвал главный вызов для стран "Большой семерки" - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал главный вызов для стран "Большой семерки"
Эксперт назвал главный вызов для стран "Большой семерки" - 17.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал главный вызов для стран "Большой семерки"
Попытка стран G7 сохранить свое лидерство в мире станет главной темой начинающегося в Италии саммита глав МИД стран "Большой семерки", заявил в беседе с РИА... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:01+0300
2024-04-17T11:01+0300
политика
g7
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Попытка стран G7 сохранить свое лидерство в мире станет главной темой начинающегося в Италии саммита глав МИД стран "Большой семерки", заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Главы МИД стран G7 в среду соберутся на острове Капри в Италии, чтобы обсудить острые вопросов международной повестки, в том числе конфликт на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря. "Главная проблема для "семерки" — это, все таки, сохранение своего глобального лидерства в качестве стран "коллективного Запада", обеспечивающего до этого руководство. Этому глобальному руководству брошен вызов", — пояснил эксперт. При этом он считает, что вопросы украинского конфликта и столкновения на Ближнем Востоке являются острыми для стран G7. В случае с Украиной, как отмечает Ковалев, действия стран клуба зависят от планов Вашингтона. Эксперт полагает, что ожидание Западом победы Украины над Россией явно не оправдывается и сейчас очень сложно решить, как дальше действовать, особенно в условиях того, что Вашингтон пока так и не согласовал выделение дополнительной помощи, "а без этого, в общем-то, шансы, да и вообще надежды на то, что Украина еще будет какое-то длительное время сопротивляться, тают на глазах". Ковалев также отметил, что "былого единства в "Большой семерке" мы уже не видим", участники будут вынуждены идти на компромиссы, чтобы показать единую позицию Запада. При этом ради компромисса некоторым странам придется принимать решения в ущерб своим национальным интересам, чтобы заручиться поддержкой США, полагает эксперт. Он добавил, что в последнее время наблюдается тенденция того, "что всем заправляют США, в том числе и, кстати, в "семерке". "Национальные интересы, суверенитет других участников этого неформального объединения, в общем-то, мало волнует Вашингтон. Очень часто мы видим, когда США диктуют свою повестку, свое видение развития событий, а все остальные должны просто взять под козырек и выполнять указания старшего брата", — пояснил эксперт и добавил, что "о национальных интересах стран G7 помимо США, особенно при нынешних лидерах этих стран, не стоит даже говорить".
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g7
Политика, G7
11:01 17.04.2024
 
Эксперт назвал главный вызов для стран "Большой семерки"

Эксперт Ковалев: попытка сохранить лидерство станет главным вызовом для G7

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Попытка стран G7 сохранить свое лидерство в мире станет главной темой начинающегося в Италии саммита глав МИД стран "Большой семерки", заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
Главы МИД стран G7 в среду соберутся на острове Капри в Италии, чтобы обсудить острые вопросов международной повестки, в том числе конфликт на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря.
"Главная проблема для "семерки" — это, все таки, сохранение своего глобального лидерства в качестве стран "коллективного Запада", обеспечивающего до этого руководство. Этому глобальному руководству брошен вызов", — пояснил эксперт.
При этом он считает, что вопросы украинского конфликта и столкновения на Ближнем Востоке являются острыми для стран G7. В случае с Украиной, как отмечает Ковалев, действия стран клуба зависят от планов Вашингтона.
Эксперт полагает, что ожидание Западом победы Украины над Россией явно не оправдывается и сейчас очень сложно решить, как дальше действовать, особенно в условиях того, что Вашингтон пока так и не согласовал выделение дополнительной помощи, "а без этого, в общем-то, шансы, да и вообще надежды на то, что Украина еще будет какое-то длительное время сопротивляться, тают на глазах".
Ковалев также отметил, что "былого единства в "Большой семерке" мы уже не видим", участники будут вынуждены идти на компромиссы, чтобы показать единую позицию Запада. При этом ради компромисса некоторым странам придется принимать решения в ущерб своим национальным интересам, чтобы заручиться поддержкой США, полагает эксперт.
Он добавил, что в последнее время наблюдается тенденция того, "что всем заправляют США, в том числе и, кстати, в "семерке".
"Национальные интересы, суверенитет других участников этого неформального объединения, в общем-то, мало волнует Вашингтон. Очень часто мы видим, когда США диктуют свою повестку, свое видение развития событий, а все остальные должны просто взять под козырек и выполнять указания старшего брата", — пояснил эксперт и добавил, что "о национальных интересах стран G7 помимо США, особенно при нынешних лидерах этих стран, не стоит даже говорить".
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