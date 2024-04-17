https://1prime.ru/20240417/inauguratsiya-847459095.html

В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина

В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет с некоторыми особенностями. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:09+0300

2024-04-17T13:09+0300

2024-04-17T13:09+0300

политика

кремль

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/82879/97/828799789_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_08572ba571703a9ef3a94c10c3a78821.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет с некоторыми особенностями. "В целом, церемония стандартная. Определенные нюансы будут иметь место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие новации ждут церемонию инаугурации президента. В современной истории России эта церемония состоится в восьмой раз. Седьмого мая 2018-го инаугурация проходила в Большом Кремлевском дворе, на церемонию собрались пять тысяч гостей. Примерно полторы тысячи приглашенных были на Соборной площади. Путин принес присягу на верность народу России, после чего председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента.

https://1prime.ru/20240416/putin-847425239.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, владимир путин, дмитрий песков