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В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина - 17.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина
В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет с некоторыми особенностями. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:09+0300
2024-04-17T13:09+0300
политика
кремль
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет с некоторыми особенностями. "В целом, церемония стандартная. Определенные нюансы будут иметь место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие новации ждут церемонию инаугурации президента. В современной истории России эта церемония состоится в восьмой раз. Седьмого мая 2018-го инаугурация проходила в Большом Кремлевском дворе, на церемонию собрались пять тысяч гостей. Примерно полторы тысячи приглашенных были на Соборной площади. Путин принес присягу на верность народу России, после чего председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента.
https://1prime.ru/20240416/putin-847425239.html
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кремль, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:09 17.04.2024
 
В Кремле сообщили об "определенных нюансах" в церемонии инаугурации Путина

Пресс-секретарь Песков: инаугурация Путина пройдет по протоколу, но с нюансами

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк#Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
#Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет с некоторыми особенностями.
"В целом, церемония стандартная. Определенные нюансы будут иметь место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие новации ждут церемонию инаугурации президента.
В современной истории России эта церемония состоится в восьмой раз. Седьмого мая 2018-го инаугурация проходила в Большом Кремлевском дворе, на церемонию собрались пять тысяч гостей. Примерно полторы тысячи приглашенных были на Соборной площади. Путин принес присягу на верность народу России, после чего председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента.
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ПолитикаКремльВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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