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В Кремле отвергли связь с Россией грузинского закона об иноагентах

В Кремле отвергли связь с Россией грузинского закона об иноагентах - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле отвергли связь с Россией грузинского закона об иноагентах

Законопроект об иноагентах в Грузии неверно ассоциировать с Россией, многие страны пытаются обезопасить себя от иностранного влияния, заявил официальный... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:01+0300

2024-04-17T13:01+0300

2024-04-17T13:10+0300

политика

кремль

дмитрий песков

иноагенты

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Законопроект об иноагентах в Грузии неверно ассоциировать с Россией, многие страны пытаются обезопасить себя от иностранного влияния, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На вопрос о том, как в Кремле оценивают обвинения грузинской оппозиции в том, что скандальный документ связан с Москвой, Песков ответил: "Никак не следовало бы этот законопроект называть российским". Он подчеркнул, что на самом деле первыми "следить за своей внутриполитической гигиеной" начали сами американцы. И в целом такая практика нормальна для государств, которые пытаются обезопасить себя от внешнего влияния. А в ситуации с Грузией, по мнению Пескова, кто-то пытается спровоцировать антироссийские настроения. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, и документ отозвали из парламента. В апреле 2024-г правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение, и вновь на улицах начались массовые протесты. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы. Критики называют его аналогом российского закона. Западные лидеры также негативно высказывались об инициативе. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе раскритиковал документ. В ЕС при этом говорят, что закон помешает евроинтеграции Грузии, Тбилиси также может лишиться финансовой поддержки.

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кремль, дмитрий песков, иноагенты