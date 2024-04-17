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ГД предложили сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных вкладов

ГД предложили сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных вкладов - 17.04.2024, ПРАЙМ

ГД предложили сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных вкладов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил сохранить возможность взять льготную ипотеку под восемь процентов на новостройки для владельцев жилищных... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:00+0300

2024-04-17T12:00+0300

2024-04-17T12:00+0300

россия

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил сохранить возможность взять льготную ипотеку под восемь процентов на новостройки для владельцев жилищных вкладов, передают "Известия".Согласно изданию, НСФР направил письмо главе комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову и Банку России с предложением внести поправки в законопроект о договоре жилищных накоплений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКо всему прочему, предлагается снизить первоначальный взнос по ипотеке для держателей жилищных вкладов до 10–15 процентов вместо нынешних 30 процентов.ЦБ уже подтвердил получение документа и заявил, что ответит на него в ближайшее время. По мнению представителя НСФР Андрея Емелина, механизм жилищных вкладов уже был использован на региональном уровне в сочетании с льготным ипотечным кредитованием. По мнению Емелина, что комбинирование жилищных вкладов с льготной ипотекой является наиболее эффективной схемой.Аксаков вс вою очередь отметил, что подобное решение позволит формировать источники для экономики. Так, банки получат дополнительные ресурсы, чтобы выдавать "длинные деньги" на реализацию проектов.

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россия, льготная ипотека, новости