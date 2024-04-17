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Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в посредничестве во взяточничестве

Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в посредничестве во взяточничестве - 17.04.2024, ПРАЙМ

Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в посредничестве во взяточничестве

Бывшего заместителя главы Кемеровской области по строительству обвинили в посредничестве во взяточничестве на сумму семь миллионов рублей, его арестовали. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:47+0300

2024-04-17T12:47+0300

2024-04-17T12:47+0300

кузбасс

взятка

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КЕМЕРОВО, 17 апр -ПРАЙМ. Бывшего заместителя главы Кемеровской области по строительству обвинили в посредничестве во взяточничестве на сумму семь миллионов рублей, его арестовали. Следственный комитет по Кемеровской области выдвинул 50-летнему жителю Кемерово обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Следователи установили, что фигурант не позднее февраля 2023 года предложил обратившемуся к нему за помощью знакомому посодействовать в достижении договоренности с сотрудником правоохранительных органов о прекращении в отношении него уголовного дела за денежное вознаграждение на сумму 7 млн рублей. "На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2023 года передал фигуранту денежные средства в указанном размере для дальнейшей передачи должностному лицу", — сказано в сообщении. В СК не назвали фамилию фигуранта, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь идет о бывшем замгубернатора по строительству Эдуарде Балабане. Ранее сообщалось, что глава управления капитального строительства Кемеровской области (ГП КО "ГлавУКС") Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность замгубернатора региона по строительству и проработал ней до августа 2014 года. После ухода с должности в отношении Балабана возбудили уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по его словам=, было закрыто. В 2018 году Балабан выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах он не участвовал. Согласно открытым источникам, сейчас Балабан является гендиректором ООО "Ресурсинвесттрейд", торгующего твердым топливом. Также отмечается, что в квартире Балабана и на рабочем месте проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги в сумме около семи миллионов рублей, 500 долларов, а также интересующая следствие документация. Суд арестовал Балабана до 10 июня. Действия взяткодателя также получат правовую оценку, добавили в СК.

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кузбасс, взятка