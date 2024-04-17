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России нужно доработать действующие финансовые механизмы, считает эксперт

России нужно доработать действующие финансовые механизмы, считает эксперт - 17.04.2024, ПРАЙМ

России нужно доработать действующие финансовые механизмы, считает эксперт

РФ развивает сегодня ряд финансовых механизмов, а именно - исламское финансирование, проектное финансирование и систему расчетов в нацвалютах в БРИКС,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T14:41+0300

2024-04-17T14:41+0300

2024-04-17T14:41+0300

экономика

финансы

россия

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. РФ развивает сегодня ряд финансовых механизмов, а именно - исламское финансирование, проектное финансирование и систему расчетов в нацвалютах в БРИКС, расширение их применения и нормативно-правовая доработка позволит стране значительно нарастить возможности развития на фоне финансовых ограничений Запада, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что благодаря действующему комплексу мер поддержки деловой активности в РФ, объём инвестиций в экономику страны в 2023 году вырос почти на 10%. Глава кабмина призвал продолжать работу по формированию новых инвестиционных инструментов, отмечается на сайте правительства. "Сотрудничество России со странами глобального юга требует более широкого развития исламского финансирования, поскольку это поможет привлечь инвесторов из арабских и иных мусульманских стран. Более широко должны применяться инструменты проектного финансирования и здесь необходимо перенимать британский опыт, который позволяет финансировать инфраструктуру с минимальным привлечением государственных финансов. Более широко должны использоваться внутри БРИКСовские финансы причём в национальных валютах стран-участниц", - считает Гришунин. "Всё указанные механизмы прорабатываются, но сталкиваются со значительными трудностями. Тем не менее, их продвижение позволит кратно нарастить возможности развития страны и стран-партнёров в условиях финансовой войны, проводимой западным блоком против России", - указал эксперт. Он отметил, что соответствующие механизмы можно было бы продвинуть "за счёт доработки нормативно-правовой базы". "В частности, снижения коэффициентов риска для сделок проектного финансирования. Сегодня они для большинства банков совершенно невыгодны с точки зрения нагрузки на капитал. Аналогичные меры можно применить и для других видов финансирования", - заключил Гришунин.

https://1prime.ru/20240417/ekonomika-847457857.html

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финансы, россия