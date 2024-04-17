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Минфин обсудит допуск страховщиков к программе долгосрочных сбережений
Минфин обсудит допуск страховщиков к программе долгосрочных сбережений - 17.04.2024, ПРАЙМ
Минфин обсудит допуск страховщиков к программе долгосрочных сбережений
Минфин России обсуждает допуск страховых компаний к программе долгосрочных сбережений с 2026 года, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван... | 17.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает допуск страховых компаний к программе долгосрочных сбережений с 2026 года, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы сейчас ведем дискуссию и с коллегами из Госдумы, и Совета Федерации, и с Центральным банком, как правильно допустить страховщиков к программе долгосрочных сбережений. К сожалению, в законе сделать запятую и написать "а также страховщики" не получается как раз из-за того, что у них разное регулирование", - сказал он в кулуарах банковского форума "Эксперт РА". По его мнению, есть два основных пути: первый путь – это создать похожий страховой продукт, который будет по сворим параметрам такой же, как и программа долгосрочных сбережений, а второй путь, более сложный и долгий с точки зрения законодательной деятельности, это сблизить регулирование между страховым и пенсионным законодательством. "Развилка пока еще не пройдена. Вопрос оказался сложнее именно с точки зрения изменения законодательства, чем мы думали изначально, когда концептуально обсуждали этот момент. Концептуально все это поддерживают. Сейчас вопрос – как правильно это сделать с точки зрения регулирования", - сказал он. "У нас стоит задача с 2026 года это запустить. Мы давали себе два года, чтобы это запустить: и рынок подготовить, и регулирование подготовить", - заключил Чебесков. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе, но формат работы требует обсуждения: скорее это должно относиться к требованиям к договорам долгосрочного страхования жизни, которые бы соответствовали параметрам программы долгосрочных сбережений.
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Экономика, РОССИЯ, Минфин, Новости
Минфин обсудит допуск страховщиков к программе долгосрочных сбережений
Минфин обсуждает допуск страховщиков к программе долгосрочных сбережений с 2026 года
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает допуск страховых компаний к программе долгосрочных сбережений с 2026 года, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы сейчас ведем дискуссию и с коллегами из Госдумы, и Совета Федерации, и с Центральным банком, как правильно допустить страховщиков к программе долгосрочных сбережений. К сожалению, в законе сделать запятую и написать "а также страховщики" не получается как раз из-за того, что у них разное регулирование", - сказал он в кулуарах банковского форума "Эксперт РА".
По его мнению, есть два основных пути: первый путь – это создать похожий страховой продукт, который будет по сворим параметрам такой же, как и программа долгосрочных сбережений, а второй путь, более сложный и долгий с точки зрения законодательной деятельности, это сблизить регулирование между страховым и пенсионным законодательством.
"Развилка пока еще не пройдена. Вопрос оказался сложнее именно с точки зрения изменения законодательства, чем мы думали изначально, когда концептуально обсуждали этот момент. Концептуально все это поддерживают. Сейчас вопрос – как правильно это сделать с точки зрения регулирования", - сказал он.
"У нас стоит задача с 2026 года это запустить. Мы давали себе два года, чтобы это запустить: и рынок подготовить, и регулирование подготовить", - заключил Чебесков.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе, но формат работы требует обсуждения: скорее это должно относиться к требованиям к договорам долгосрочного страхования жизни, которые бы соответствовали параметрам программы долгосрочных сбережений.
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