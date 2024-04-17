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Ждем репрессии. Политолог оценил новый закон о мобилизации на Украине - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Ждем репрессии. Политолог оценил новый закон о мобилизации на Украине
Ждем репрессии. Политолог оценил новый закон о мобилизации на Украине - 17.04.2024, ПРАЙМ
Ждем репрессии. Политолог оценил новый закон о мобилизации на Украине
Новый закон о мобилизации на Украине очень суровый, так как большая часть граждан Украины не хотят воевать, полагает политический советник и психолог Сергей... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:21+0300
2024-04-17T15:21+0300
мобилизация на украине
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Новый закон о мобилизации на Украине очень суровый, так как большая часть граждан Украины не хотят воевать, полагает политический советник и психолог Сергей Маркелов.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе."Понятно, что государство – это аппарат насилия. Но в данном случае оно влезает в мораль, этику, принципы своих жителей. Мораль простого украинца не на стороне участия в военных действиях. Поэтому ждем репрессий, более жесткого поведения", – заявил Маркелов в интервью телеканалу "360".Ссылаясь на опрос, проведенный на Украине, Маркелов сообщил, что процент украинцев, которые не согласятся взять в руки оружие на при каких обстоятельствах, составляет 60 процентов.
https://1prime.ru/20240409/ukraine-847234540.html
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мобилизация на украине
мобилизация на Украине
15:21 17.04.2024
 
Ждем репрессии. Политолог оценил новый закон о мобилизации на Украине

Маркелов: закон о мобилизации жесткий, так как украинцы не хотят воевать

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области
Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Новый закон о мобилизации на Украине очень суровый, так как большая часть граждан Украины не хотят воевать, полагает политический советник и психолог Сергей Маркелов.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
"Понятно, что государство – это аппарат насилия. Но в данном случае оно влезает в мораль, этику, принципы своих жителей. Мораль простого украинца не на стороне участия в военных действиях. Поэтому ждем репрессий, более жесткого поведения", – заявил Маркелов в интервью телеканалу "360".
Ссылаясь на опрос, проведенный на Украине, Маркелов сообщил, что процент украинцев, которые не согласятся взять в руки оружие на при каких обстоятельствах, составляет 60 процентов.
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Футболисты нескольких украинских клубов получили бронь от мобилизации
9 апреля, 16:37
 
мобилизация на Украине
 
 
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