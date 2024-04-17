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Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ

Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ - 17.04.2024, ПРАЙМ

Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ

Госдолг Китая в 2024 году составит 88,6% ВВП и продолжит расти, превысив уровень 110% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:02+0300

2024-04-17T16:02+0300

2024-04-17T16:02+0300

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госдолг Китая в 2024 году составит 88,6% ВВП и продолжит расти, превысив уровень 110% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга Китая вырастет до 88,6% ВВП по сравнению с 83,6% в 2023 году. В 2025 году показатель продолжит расти и составит 93%, а в 2029 году дойдет до уровня 110,1% ВВП.

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китай

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мвф, китай, госдолг