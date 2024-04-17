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Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ
Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ
Госдолг Китая в 2024 году составит 88,6% ВВП и продолжит расти, превысив уровень 110% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:02+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госдолг Китая в 2024 году составит 88,6% ВВП и продолжит расти, превысив уровень 110% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга Китая вырастет до 88,6% ВВП по сравнению с 83,6% в 2023 году. В 2025 году показатель продолжит расти и составит 93%, а в 2029 году дойдет до уровня 110,1% ВВП.
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мвф, китай, госдолг
Экономика, МВФ, КИТАЙ, госдолг
Госдолг Китая превысит 88 процентов, заявили в МВФ
МВФ: госдолг Китая в 2024 году вырастет до 88,6% ВВП, а в 2029 году превысит 110%
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госдолг Китая в 2024 году составит 88,6% ВВП и продолжит расти, превысив уровень 110% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга Китая вырастет до 88,6% ВВП по сравнению с 83,6% в 2023 году.
В 2025 году показатель продолжит расти и составит 93%, а в 2029 году дойдет до уровня 110,1% ВВП.
Глава МВФ посетит Китай, Индонезию и Индию, передает Bloomberg