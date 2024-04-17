Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/mvf-847466372.html
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США - 17.04.2024, ПРАЙМ
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США
Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:26+0300
2024-04-17T16:26+0300
экономика
мвф
сша
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_5a41ba52574073895f7da2e8970f1031.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает стоимость заимствований, заявил в среду глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар. "Мягкая налогово-бюджетная политика в США оказывает повышающее давление на глобальные процентные ставки, а доллар увеличивает стоимость финансирования в остальном мире, усугубляя существующие уязвимости и риски", - сообщил он на брифинге в рамках весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Как отметил Гаспар, хотя в среднесрочной перспективе и прогнозируется определенное ужесточение налогово-бюджетной политики, этого будет "недостаточно для стабилизации государственного долга во многих странах". Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза МВФ.
https://1prime.ru/20240416/mvf-847431112.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8f0b102c995920946543230f634b0afb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, сша, новости
Экономика, МВФ, США, Новости
16:26 17.04.2024
 
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США

МВФ: мир все еще испытывает негативные последствия мягкой фискальной политики США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает стоимость заимствований, заявил в среду глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.
"Мягкая налогово-бюджетная политика в США оказывает повышающее давление на глобальные процентные ставки, а доллар увеличивает стоимость финансирования в остальном мире, усугубляя существующие уязвимости и риски", - сообщил он на брифинге в рамках весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Как отметил Гаспар, хотя в среднесрочной перспективе и прогнозируется определенное ужесточение налогово-бюджетной политики, этого будет "недостаточно для стабилизации государственного долга во многих странах".
Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза МВФ.
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
МВФ повысил прогноз роста ВВП США
Вчера, 16:07
 
ЭкономикаМВФСШАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала