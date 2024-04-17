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МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США

МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США - 17.04.2024, ПРАЙМ

МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США

Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:26+0300

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает стоимость заимствований, заявил в среду глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар. "Мягкая налогово-бюджетная политика в США оказывает повышающее давление на глобальные процентные ставки, а доллар увеличивает стоимость финансирования в остальном мире, усугубляя существующие уязвимости и риски", - сообщил он на брифинге в рамках весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Как отметил Гаспар, хотя в среднесрочной перспективе и прогнозируется определенное ужесточение налогово-бюджетной политики, этого будет "недостаточно для стабилизации государственного долга во многих странах". Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза МВФ.

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