https://1prime.ru/20240417/nedvizhimost-847448790.html

Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры

Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры - 17.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры

В 2024 году покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости россиянам стоит запланировать на лето. Таким мнением с изданием "Газета.ru" поделился кандидат... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:04+0300

2024-04-17T10:04+0300

2024-04-17T10:04+0300

россия

недвижимость

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84093/52/840935289_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8f5dd2bf25adc3eab532b200a962e7e.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В 2024 году покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости россиянам стоит запланировать на лето. Таким мнением с изданием "Газета.ru" поделился кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин."Качественные квартиры вторичного сегмента — с хорошим расположением и в хорошем состоянии дома — могут подешеветь лишь немного, максимум на 5%. Но жилье в старом фонде в менее престижных районах может значительно потерять в цене", — заявил Осянин.Относительно покупок квартир в новостройках, Осянин рекомендует приобретать их до 1 июля, пока доступна ипотека по государственным программам. Покупателям также следует учитывать факторы, такие как расположение, состояние объекта и следить за ситуацией на рынке недвижимости. Хотя точной информации о снижении процентных ставок нет, всегда есть возможность рефинансировать ипотеку, чтобы получить более выгодные условия, заключили в газете.

https://1prime.ru/20240408/zhile-847194996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, новости