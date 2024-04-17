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Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры
Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры - 17.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры
В 2024 году покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости россиянам стоит запланировать на лето. Таким мнением с изданием "Газета.ru" поделился кандидат... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:04+0300
2024-04-17T10:04+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В 2024 году покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости россиянам стоит запланировать на лето. Таким мнением с изданием "Газета.ru" поделился кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин."Качественные квартиры вторичного сегмента — с хорошим расположением и в хорошем состоянии дома — могут подешеветь лишь немного, максимум на 5%. Но жилье в старом фонде в менее престижных районах может значительно потерять в цене", — заявил Осянин.Относительно покупок квартир в новостройках, Осянин рекомендует приобретать их до 1 июля, пока доступна ипотека по государственным программам. Покупателям также следует учитывать факторы, такие как расположение, состояние объекта и следить за ситуацией на рынке недвижимости. Хотя точной информации о снижении процентных ставок нет, всегда есть возможность рефинансировать ипотеку, чтобы получить более выгодные условия, заключили в газете.
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россия, недвижимость, новости
РОССИЯ, Недвижимость, Новости
Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры
Экономист Осянин: покупку готового жилья в 2024 году лучше запланировать на лето
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
В 2024 году покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости россиянам стоит запланировать на лето. Таким мнением с изданием "Газета.ru" поделился
кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.
"Качественные квартиры вторичного сегмента — с хорошим расположением и в хорошем состоянии дома — могут подешеветь лишь немного, максимум на 5%. Но жилье в старом фонде в менее престижных районах может значительно потерять в цене", — заявил Осянин.
Относительно покупок квартир в новостройках, Осянин рекомендует приобретать их до 1 июля, пока доступна ипотека по государственным программам. Покупателям также следует учитывать факторы, такие как расположение, состояние объекта и следить за ситуацией на рынке недвижимости.
Хотя точной информации о снижении процентных ставок нет, всегда есть возможность рефинансировать ипотеку, чтобы получить более выгодные условия, заключили в газете.
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