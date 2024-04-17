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В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
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В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ
В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ
В Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции, пишет РБК, ссылаясь на мартовский Индекс цен первичного жилья "Дом.РФ". | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:36+0300
2024-04-17T16:36+0300
новостройки
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции, пишет РБК, ссылаясь на мартовский Индекс цен первичного жилья "Дом.РФ".Указывается, что по России цены на новостройки в первом квартале стабилизировались: номинальный прирост составил 2,2 процента, инфляция за аналогичный период составила 1,95 процента.Согласно документу, с начала года новостройки подорожали в регионах, на которые приходится около 60 процентов всего портфеля жилищного строительства. Однако в марте рост цен на новостройки упал, отметили эксперты.При этом, отмечает РБК, в столичных регионах прирост цен был ниже средних значений по стране. В столице цены на первичное жилье в январе — марте увеличились на 1,6 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,9 процента."По итогам первого квартала цены на новостройки выходят на определенное плато и в реальном выражении практически не изменяются, а в столицах и вовсе снижаются", — прокомментировал ситуацию на рынке жилья руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.По мнению эксперта, удешевление новостроек в Москве и Петербурге можно объяснить снижением лимита выдачи кредитов по льготной ипотеке на данный тип жилья в этих регионах с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.
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новостройки
новостройки
16:36 17.04.2024
 
В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ

РБК: в Москве новостройки подорожали лишь на 1,6%, что ниже уровня инфляции

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции, пишет РБК, ссылаясь на мартовский Индекс цен первичного жилья "Дом.РФ".
Указывается, что по России цены на новостройки в первом квартале стабилизировались: номинальный прирост составил 2,2 процента, инфляция за аналогичный период составила 1,95 процента.
Согласно документу, с начала года новостройки подорожали в регионах, на которые приходится около 60 процентов всего портфеля жилищного строительства. Однако в марте рост цен на новостройки упал, отметили эксперты.
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При этом, отмечает РБК, в столичных регионах прирост цен был ниже средних значений по стране. В столице цены на первичное жилье в январе — марте увеличились на 1,6 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,9 процента.

"По итогам первого квартала цены на новостройки выходят на определенное плато и в реальном выражении практически не изменяются, а в столицах и вовсе снижаются", — прокомментировал ситуацию на рынке жилья руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
По мнению эксперта, удешевление новостроек в Москве и Петербурге можно объяснить снижением лимита выдачи кредитов по льготной ипотеке на данный тип жилья в этих регионах с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.
 
новостройки
 
 
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