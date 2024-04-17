https://1prime.ru/20240417/novostroyki-847466998.html

В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ

В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Москве снизились реальные цены на новостройки, пишет СМИ

В Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции, пишет РБК, ссылаясь на мартовский Индекс цен первичного жилья "Дом.РФ". | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:36+0300

2024-04-17T16:36+0300

2024-04-17T16:36+0300

новостройки

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В Москве стоимость новостроек выросла лишь на 1,6 процента, что ниже уровня инфляции, пишет РБК, ссылаясь на мартовский Индекс цен первичного жилья "Дом.РФ".Указывается, что по России цены на новостройки в первом квартале стабилизировались: номинальный прирост составил 2,2 процента, инфляция за аналогичный период составила 1,95 процента.Согласно документу, с начала года новостройки подорожали в регионах, на которые приходится около 60 процентов всего портфеля жилищного строительства. Однако в марте рост цен на новостройки упал, отметили эксперты.При этом, отмечает РБК, в столичных регионах прирост цен был ниже средних значений по стране. В столице цены на первичное жилье в январе — марте увеличились на 1,6 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,9 процента."По итогам первого квартала цены на новостройки выходят на определенное плато и в реальном выражении практически не изменяются, а в столицах и вовсе снижаются", — прокомментировал ситуацию на рынке жилья руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.По мнению эксперта, удешевление новостроек в Москве и Петербурге можно объяснить снижением лимита выдачи кредитов по льготной ипотеке на данный тип жилья в этих регионах с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240329/zhile-846839936.html

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новостройки