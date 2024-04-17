https://1prime.ru/20240417/odessa-847460112.html

Одесса под прицелом: НАТО готовят "прокси армию" для нападения на город

Одесса под прицелом: НАТО готовят "прокси армию" для нападения на город - 17.04.2024, ПРАЙМ

Одесса под прицелом: НАТО готовят "прокси армию" для нападения на город

Для нападения на Одессу НАТО стремится превратить вооруженные силы Румынии и Молдавии в "прокси-армию" США, как это было с Украиной, пишет сербское издание... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:35+0300

2024-04-17T13:35+0300

2024-04-17T13:35+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Для нападения на Одессу НАТО стремится превратить вооруженные силы Румынии и Молдавии в "прокси-армию" США, как это было с Украиной, пишет сербское издание "Политика".Вооруженный конфликт на Украине приближается к критической точке, которая может повлиять на будущее Европы и Соединенных Штатов. Границы постоянно сдвигаются, и Одесса становится важным пунктом как с военной, так и с торговой точек зрения, говорится в публикации.Кроме того, во Франции уже объявили о намерении перебросить 1500 военнослужащих в Одессу. Ко всему прочему, особое место занимают Молдавия и Румыния, которые также выполняют стратегическую роль в конфликте.Согласно изданию, американские инструктора намерены "обучать" войска на территории Молдавии. "Многие убеждены, что главная цель — превратить румынские вооруженные силы в "прокси"-армию Соединенных Штатов Америки для нападения на Одессу. То же уже случалось в других регионах Украины", - отметили в издании.В издании заключили, что мирная жизнь в Одессе нарушена, и ситуация зависит от Брюсселя, Москвы и, возможно, Киева.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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