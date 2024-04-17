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Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов
Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов
Слова основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру, вряд ли распространяются на террористов. Такое мнение выразил официальный представитель... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:02+0300
2024-04-17T13:23+0300
россия
дмитрий песков
павел дуров
новости
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Слова основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру, вряд ли распространяются на террористов. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, российские власти неоднократно обращались к руководству мессенджера с просьбой принимать все меры, чтобы Telegram не стал мощным инструментом в руках террористов."Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом" - заявил пресс-секретарь президента России.Представитель Кремля добавил, что в настоящее время мессенджер активно используется на территории России, руководство страны не принимало никаких решений об ограничении его работы.
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россия, дмитрий песков, павел дуров, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Павел Дуров, Новости
13:02 17.04.2024 (обновлено: 13:23 17.04.2024)
 
Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов

Песков: слова Дурова о равном доступе к Telegram вряд ли распространяются на террористов

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Слова основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру, вряд ли распространяются на террористов. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российские власти неоднократно обращались к руководству мессенджера с просьбой принимать все меры, чтобы Telegram не стал мощным инструментом в руках террористов.
"Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом" - заявил пресс-секретарь президента России.
Представитель Кремля добавил, что в настоящее время мессенджер активно используется на территории России, руководство страны не принимало никаких решений об ограничении его работы.
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