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Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов

Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов - 17.04.2024, ПРАЙМ

Песков напомнил, что Telegram не должен стать инструментом террористов

Слова основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру, вряд ли распространяются на террористов. Такое мнение выразил официальный представитель... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:02+0300

2024-04-17T13:02+0300

2024-04-17T13:23+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Слова основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру, вряд ли распространяются на террористов. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, российские власти неоднократно обращались к руководству мессенджера с просьбой принимать все меры, чтобы Telegram не стал мощным инструментом в руках террористов."Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом" - заявил пресс-секретарь президента России.Представитель Кремля добавил, что в настоящее время мессенджер активно используется на территории России, руководство страны не принимало никаких решений об ограничении его работы.

https://1prime.ru/20240416/durov-847428991.html

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россия, дмитрий песков, павел дуров, новости