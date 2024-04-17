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МИД: Россия не получала приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии

МИД: Россия не получала приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии - 17.04.2024, ПРАЙМ

МИД: Россия не получала приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии

Россия по дипломатическим каналам не получала приглашение на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом в эфире радио Sputnik... | 17.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия по дипломатическим каналам не получала приглашение на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, 16 апреля МИД связался с послом России в Париже Алексеем Мешковым. "Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам этому не было", - отметила дипломат.Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Париж планирует пригласить Москву на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.Сообщалось, что президент страны Эмманюэль Макрон на церемонии памяти французского антифашистского партизанского отряда может официально объявить о присутствии российской делегации, несмотря на геополитическую ситуацию.Высадка в Нормандии стала первой частью стратегической операции "Оверлорд" против оккупационных сил Германии, предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции в ходе Второй мировой войны. Операция союзников началась 6 июня 1944 года (День Д) высадкой 156 тысяч солдат на побережье Нормандии.

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