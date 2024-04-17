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В Госдуме нашли способ урегулирования риелторского рынка

В Госдуме нашли способ урегулирования риелторского рынка - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме нашли способ урегулирования риелторского рынка

В России в рамках регулирования риелторской отрасли необходимо создать реестр риелторов, при этом контролировать их деятельность будут саморегулируемые... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T14:02+0300

2024-04-17T14:02+0300

2024-04-17T14:02+0300

экономика

недвижимость

риелторы

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В России в рамках регулирования риелторской отрасли необходимо создать реестр риелторов, при этом контролировать их деятельность будут саморегулируемые организации, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Саморегулируемые организации риелторов могли бы выступать гарантом чистоплотности своих членов, разрабатывать стандарты, представлять интересы участников рынка в общении с госрегулятором, формировать страховые фонды и так далее", - отметил Кошелев, уточнив, что контрольно-надзорным органом со стороны государства должен выступить Росреестр. Помимо реестра риелторов, в рамках системы саморегулирования целесообразно определить перечень услуг, профессиональные стандарты, систему контроля за их исполнением, а также то, какие документы риелторы имеют право запрашивать и на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента, уточнил Кошелев. Депутат также отметил, что необходимо предусмотреть механизм страхования. "Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы, а нерадивый риелтор должен понести персональную ответственность вплоть до лишения права заниматься такой деятельностью", - уточнил он. Кошелев заявил, что риелторы должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах по сделкам с недвижимостью, которые они проводили. Кроме того, он призвал уделить внимание цифровизации сделок для защиты от подлога документов и подделки подписей. "Мы должны выработать скоординированный подход, который ляжет в основу хорошей, проработанной законодательной инициативы", - заключил депутат.

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недвижимость, риелторы