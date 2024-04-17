https://1prime.ru/20240417/sanktsii-847446468.html
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ
Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ)... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:22+0300
2024-04-17T08:22+0300
2024-04-17T08:22+0300
экономика
египет
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_be0276582b30b89cc001f680cbbf4ab5.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Мы видим, как это решать", — сказал он, комментируя влияние западных санкций на отношения с Россией. При этом Мааит отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира. Он добавил, что ЦБ Египта все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".
https://1prime.ru/20240417/egipet-847446312.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34999d92d9933fe4d252f3883edb5aa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, санкции против рф
Экономика, ЕГИПЕТ, санкции против РФ
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ
Минфин Египта: Каир видит, как справиться с влиянием санкций в отношениях с РФ
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов страны Мухаммед Мааит.
"Мы видим, как это решать", — сказал он, комментируя влияние западных санкций на отношения с Россией.
При этом Мааит отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира.
Он добавил, что ЦБ Египта все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".
В Египте ждут больше российских туристов в этом году