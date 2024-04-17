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В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ

В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ

Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ)... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T08:22+0300

2024-04-17T08:22+0300

2024-04-17T08:22+0300

экономика

египет

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Мы видим, как это решать", — сказал он, комментируя влияние западных санкций на отношения с Россией. При этом Мааит отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира. Он добавил, что ЦБ Египта все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".

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египет

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египет, санкции против рф