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В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/sanktsii-847446468.html
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ
Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ)... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:22+0300
2024-04-17T08:22+0300
экономика
египет
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Мы видим, как это решать", — сказал он, комментируя влияние западных санкций на отношения с Россией. При этом Мааит отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира. Он добавил, что ЦБ Египта все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".
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египет
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египет, санкции против рф
Экономика, ЕГИПЕТ, санкции против РФ
08:22 17.04.2024
 
В Египте заявили, что знают, как справиться с влиянием санкций против РФ

Минфин Египта: Каир видит, как справиться с влиянием санкций в отношениях с РФ

© Фото : Unsplash/Ali OthmanФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Unsplash/Ali Othman
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир знает, как справиться с влиянием санкций Запада в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости в ходе весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов страны Мухаммед Мааит.
"Мы видим, как это решать", — сказал он, комментируя влияние западных санкций на отношения с Россией.
При этом Мааит отметил, что иногда западные ограничения оказывают влияние на работу Москвы и Каира.
Он добавил, что ЦБ Египта все еще обсуждает возможность начать принимать в Египте карту "Мир".
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08:15
 
ЭкономикаЕГИПЕТсанкции против РФ
 
 
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