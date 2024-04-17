Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240417/slovakiya-847468472.html
Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины
Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины - 17.04.2024, ПРАЙМ
Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины
Инициативу словацких активистов, которые организовали сбор средств на боеприпасы для Украины, останется без поддержки. Об этом заявили министр окружающей среды... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:02+0300
2024-04-17T17:02+0300
словакия
украина
финансы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
БРАТИСЛАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инициативу словацких активистов, которые организовали сбор средств на боеприпасы для Украины, останется без поддержки. Об этом заявили министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба и министр труда Эрик Томаш.Ранее словацкие активисты организовали сбор средств для приобретения вооружения для Украины, поддержав таким образом Чехию. На данный момент активистам удалось собрать 650 тысяч евро."Идите на Украину, заберите автомат, что вы здесь морализируете? В каких героев вы играете?... Идите, продайте свой дом, не хотите? Продайте свое имущество и дайте", — сказал Тараба.Министр труда также не стал поддерживать акцию, оправдываясь, что поддержка покупки оружия не способствует миру на Украине. Ранее глава МИД страны отмечал, что Словакия не поддерживает инициативу по закупке боеприпасов для Украины, так как не верит в военное решение конфликта.Идея закупки боеприпасов для Украины в третьих странах была предложена президентом Чехии. Москва в свою очередь считает это препятствием к урегулированию кризиса и указывает на прямое вовлечение НАТО в конфликт.
https://1prime.ru/20240407/pellegrini-847155483.html
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, украина, финансы, новости
СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, Новости
17:02 17.04.2024
 
Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины

Министры в Словакии отказались поддерживать сбор средств на боеприпасы для Украины

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инициативу словацких активистов, которые организовали сбор средств на боеприпасы для Украины, останется без поддержки. Об этом заявили министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба и министр труда Эрик Томаш.
Ранее словацкие активисты организовали сбор средств для приобретения вооружения для Украины, поддержав таким образом Чехию. На данный момент активистам удалось собрать 650 тысяч евро.
"Идите на Украину, заберите автомат, что вы здесь морализируете? В каких героев вы играете?... Идите, продайте свой дом, не хотите? Продайте свое имущество и дайте", — сказал Тараба.
Министр труда также не стал поддерживать акцию, оправдываясь, что поддержка покупки оружия не способствует миру на Украине. Ранее глава МИД страны отмечал, что Словакия не поддерживает инициативу по закупке боеприпасов для Украины, так как не верит в военное решение конфликта.
Идея закупки боеприпасов для Украины в третьих странах была предложена президентом Чехии. Москва в свою очередь считает это препятствием к урегулированию кризиса и указывает на прямое вовлечение НАТО в конфликт.
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Новый президент Словакии призвал к скорейшим переговорам по Украине
7 апреля, 13:47
 
СЛОВАКИЯУКРАИНАФИНАНСЫНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала