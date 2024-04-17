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Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины

Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины - 17.04.2024, ПРАЙМ

Министры в Словакии не поддержали сбор средств на боеприпасы для Украины

Инициативу словацких активистов, которые организовали сбор средств на боеприпасы для Украины, останется без поддержки. Об этом заявили министр окружающей среды... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:02+0300

2024-04-17T17:02+0300

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БРАТИСЛАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инициативу словацких активистов, которые организовали сбор средств на боеприпасы для Украины, останется без поддержки. Об этом заявили министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба и министр труда Эрик Томаш.Ранее словацкие активисты организовали сбор средств для приобретения вооружения для Украины, поддержав таким образом Чехию. На данный момент активистам удалось собрать 650 тысяч евро."Идите на Украину, заберите автомат, что вы здесь морализируете? В каких героев вы играете?... Идите, продайте свой дом, не хотите? Продайте свое имущество и дайте", — сказал Тараба.Министр труда также не стал поддерживать акцию, оправдываясь, что поддержка покупки оружия не способствует миру на Украине. Ранее глава МИД страны отмечал, что Словакия не поддерживает инициативу по закупке боеприпасов для Украины, так как не верит в военное решение конфликта.Идея закупки боеприпасов для Украины в третьих странах была предложена президентом Чехии. Москва в свою очередь считает это препятствием к урегулированию кризиса и указывает на прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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словакия, украина, финансы, новости