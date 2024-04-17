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Шадаев сообщил, куда уходят 85% расходов на цифровизацию в госкомпаниях

Шадаев сообщил, куда уходят 85% расходов на цифровизацию в госкомпаниях - 17.04.2024, ПРАЙМ

Шадаев сообщил, куда уходят 85% расходов на цифровизацию в госкомпаниях

Большая часть расходов, заложенных на цифровизацию в государственных компаниях - 85% - идет на российские решения: программное обеспечение,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:17+0300

2024-04-17T19:17+0300

2024-04-17T19:17+0300

экономика

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Большая часть расходов, заложенных на цифровизацию в государственных компаниях - 85% - идет на российские решения: программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы и компьютерное оборудование, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам. "У нас большинство государственных компаний утвердили стратегии цифровой трансформации свои на 2022-2024 годы. Совокупный объем затрат - больше триллиона рублей государственные компании вкладывают в цифровизацию. И самое главное для нас, что больше 85% этих расходов идут на российские решения: и на российский софт, и на программно-аппаратные комплексы, на российское компьютерное оборудование. Поэтому здесь, получается, все, что львиная часть этих затрат мы внутрь нашей отрасли, работаем над ускорением роста наших разработчиков", - сказал Шадаев. Он отметил, что на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась тема упрощения доступа стартапам и небольшим компаниям на рынок контрактов от государственных организаций, где действуют серьезные процедуры. "У нас действуют достаточно серьезные процедуры заключения контрактов с государственными компаниями конкурентного отбора. И не всегда маленькие компании технологические даже с очень перспективными решениями могут, так сказать, пройти всю процедуру отбора и конкурировать с большими, состоявшимися уже компаниями. Обсудили, что нужны наверное дополнительные преференции создавать таким маленьким компаниям для доступа на рынок наших крупнейших госкомпаний, которые являются драйвером спроса на цифровые технологии", - добавил министр. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, участники встречи обсудили внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) в секторах экономики. Российские госкомпании к 1 января 2025 года должны обеспечить тотальное замещение иностранных операционных систем, офисных пакетов, систем виртуализации и систем управления баз данных. В марте 2024 года в думской электронной базе был размещен законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского ПО. Как уточнили в Минцифры, изменения в законе позволят правительству определять, что относится к значимым объектам КИИ, и для каждой отрасли формировать свой перечень объектов, которым необходимо перейти на отечественное ПО и радиоэлектронную продукцию.

https://1prime.ru/20240202/842967941.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40