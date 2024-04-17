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"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - 17.04.2024, ПРАЙМ
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"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
Киев должен начать мирные переговоры с Россией, так как его положение ухудшается с каждым днем. Такое мнение а программе Maishberger на канале Das Erste... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:31+0300
2024-04-17T10:31+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев должен начать мирные переговоры с Россией, так как его положение ухудшается с каждым днем. Такое мнение а программе Maishberger на канале Das Erste выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Я уже целый год призываю к этому (прекращению огня. — Прим. ред.), и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация (на Украине. — Прим. ред.)", — сказала она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВагенкнехт также указала, что накачка Украины западным оружием усложняет конфликт, а не способствует его прекращению и победе ВСУ.Кроме того, требования президента страны Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта нереалистичны, а желание вернуть Крым можно назвать полным абсурдом, заключила она.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва готова к серьезным переговорам о мирном урегулировании конфликта, исходя из реальной ситуации на местах, но не собирается вступать в переговоры только потому, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.
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россия, украина, германия, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Новости
10:31 17.04.2024
 
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение

Политик Вагенкнехт призвала начать переговоры по Украине как можно скорее

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев должен начать мирные переговоры с Россией, так как его положение ухудшается с каждым днем. Такое мнение а программе Maishberger на канале Das Erste выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"Я уже целый год призываю к этому (прекращению огня. — Прим. ред.), и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация (на Украине. — Прим. ред.)", — сказала она.
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Вагенкнехт также указала, что накачка Украины западным оружием усложняет конфликт, а не способствует его прекращению и победе ВСУ.
Кроме того, требования президента страны Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта нереалистичны, а желание вернуть Крым можно назвать полным абсурдом, заключила она.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва готова к серьезным переговорам о мирном урегулировании конфликта, исходя из реальной ситуации на местах, но не собирается вступать в переговоры только потому, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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