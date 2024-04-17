https://1prime.ru/20240417/ukraina-847449587.html

"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение

"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - 17.04.2024, ПРАЙМ

"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение

Киев должен начать мирные переговоры с Россией, так как его положение ухудшается с каждым днем. Такое мнение а программе Maishberger на канале Das Erste... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:31+0300

2024-04-17T10:31+0300

2024-04-17T10:31+0300

россия

украина

германия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев должен начать мирные переговоры с Россией, так как его положение ухудшается с каждым днем. Такое мнение а программе Maishberger на канале Das Erste выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Я уже целый год призываю к этому (прекращению огня. — Прим. ред.), и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация (на Украине. — Прим. ред.)", — сказала она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВагенкнехт также указала, что накачка Украины западным оружием усложняет конфликт, а не способствует его прекращению и победе ВСУ.Кроме того, требования президента страны Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта нереалистичны, а желание вернуть Крым можно назвать полным абсурдом, заключила она.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва готова к серьезным переговорам о мирном урегулировании конфликта, исходя из реальной ситуации на местах, но не собирается вступать в переговоры только потому, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

https://1prime.ru/20240416/es-847414125.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, германия, новости