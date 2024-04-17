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Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность
Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность - 17.04.2024, ПРАЙМ
Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность
Украина находится под протекторатом Запада, это суверенное государство. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:41+0300
2024-04-17T16:41+0300
2024-04-17T16:55+0300
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БУДАПЕШТ 17 апр - ПРАЙМ. Украина находится под протекторатом Запада, это суверенное государство. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание Magyar Nemzet.По словам венгерского лидера, Будапешт хотел бы иметь какую-то буферную зону между собой и Москвой. "Венгерское условие - между нами и Россией должно что-то быть... Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами что-то было", - заявил венгерский премьер.Орбан отметил, что Россия не позволит Украине вступить в НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать пространство между альянсом и собой. Кроме того, Будапешт поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине и считает, что это может быть решено только через переговоры.Ранее Орбан неоднократно отмечал, что украинская экономика находится на грани краха и существует только за счет финансирования из Европы и США.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Новости
Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность
Орбан: Украина сейчас является протекторатом Запада, а не суверенным государством
БУДАПЕШТ 17 апр - ПРАЙМ. Украина находится под протекторатом Запада, это суверенное государство. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание Magyar Nemzet.
По словам венгерского лидера, Будапешт хотел бы иметь какую-то буферную зону между собой и Москвой. "Венгерское условие - между нами и Россией должно что-то быть... Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами что-то было", - заявил венгерский премьер.
Орбан отметил, что Россия не позволит Украине вступить в НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать пространство между альянсом и собой. Кроме того, Будапешт поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине и считает, что это может быть решено только через переговоры.
Ранее Орбан неоднократно отмечал, что украинская экономика находится на грани краха и существует только за счет финансирования из Европы и США.
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