https://1prime.ru/20240417/vengriya-847467429.html

Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность

Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность - 17.04.2024, ПРАЙМ

Орбан вновь раскритиковал Украину за несамостоятельность

Украина находится под протекторатом Запада, это суверенное государство. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:41+0300

2024-04-17T16:41+0300

2024-04-17T16:55+0300

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БУДАПЕШТ 17 апр - ПРАЙМ. Украина находится под протекторатом Запада, это суверенное государство. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание Magyar Nemzet.По словам венгерского лидера, Будапешт хотел бы иметь какую-то буферную зону между собой и Москвой. "Венгерское условие - между нами и Россией должно что-то быть... Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами что-то было", - заявил венгерский премьер.Орбан отметил, что Россия не позволит Украине вступить в НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать пространство между альянсом и собой. Кроме того, Будапешт поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине и считает, что это может быть решено только через переговоры.Ранее Орбан неоднократно отмечал, что украинская экономика находится на грани краха и существует только за счет финансирования из Европы и США.

https://1prime.ru/20240322/orban-846568083.html

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украина, запад, венгрия, новости