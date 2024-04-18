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Международные резервы России выросли на 12 апреля
Международные резервы России выросли на 12 апреля - 18.04.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России выросли на 12 апреля
Международные резервы РФ с 5 апреля по конец дня 12 апреля увеличились на 2,4 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 600,7 миллиарда долларов, говорится в | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T16:05+0300
2024-04-18T16:05+0300
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экономика
международные резервы
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 апреля по конец дня 12 апреля увеличились на 2,4 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 600,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 12 апреля 2024 года составили 600,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,4%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Экономика, международные резервы
Международные резервы России выросли на 12 апреля
ЦБ: международные резервы России к 12 апреля выросли до 600,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 апреля по конец дня 12 апреля увеличились на 2,4 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 600,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 12 апреля 2024 года составили 600,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,4%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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