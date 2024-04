В Британии не сообщили, является ли теракт страховым случаем "Севпотоков"

https://1prime.ru/20240418/strakhovanie-847504658.html

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Британский страховой рынок Lloyd's of London отказался сообщить РИА Новости, числится ли теракт в списке страховых случаев для российских газопроводов "Северный поток" по страховому договору с их компанией-оператором Nord Stream AG. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что британский страховой рынок Lloyd's of London и компания Arch Insurance отказывают в выплате компенсации компании-оператору "Северных потоков" Nord Stream AG ввиду того, что газопровод якобы пострадал от военных действий, связанных с конфликтом на Украине, что не было включено в контракт. "Lloyd's не имеет права обсуждать отдельные договоры страхования или держателей страховых полисов, как и не может комментировать вопросы, по которым идет судебное разбирательство", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Lloyd's of London. Помимо этого страховой рынок отказался комментировать сообщения о том, что его отказ покрывать ущерб от взрыва на "Северных потоках" связан с тем, что произошедшее, по его мнению, прямо или косвенно связано с ситуацией на Украине. Lloyd's of London также отказался сообщать, на каком основании он утверждает о связи между подрывом и этим конфликтом. До этого страховая компания Arch Insurance также отказалась комментировать РИА Новости эти вопросы. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что Lloyd's of London и Arch Insurance, выступившие страховщиками "Северных потоков", направили в Высокий суд Лондона ответ на исковое заявление компании-оператора газопроводов Nord Stream AG. В марте стало известно, что оператор подал в суд иск на 400 миллионов евро против страховщиков из-за отказа покрывать ущерб после подрыва. По информации "Коммерсанта", в документе, излагающем позицию ответчиков, указано, что страховые полисы газопровода не покрывали риск повреждения "прямо или косвенно вызванного, произошедшего в результате или в следствие" войны и боевых действий, ссылаясь на конфликт на Украине. Среди исключений по страховым выплатам также числится ущерб в результате детонации взрывчатого вещества, использования любого военного оружия или действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам. При этом страховщики указывают на то, что ущерб мог быть причинен каким-либо правительством или по его приказу, пишет газета. Кроме того, стороны оспаривают и объем страховых выплат: страховщики считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро, тогда как Nord Stream требует вдвое больше, говорилось в материале. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

