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Европа нашла способ расплатиться с Россией за санкции

Европа нашла способ расплатиться с Россией за санкции - 18.04.2024, ПРАЙМ

Европа нашла способ расплатиться с Россией за санкции

Увеличение поставок российских удобрений в ЕС закономерно. Восстановление спроса на удобрения к пиковым показателям 2020 года —мировой тренд. Россия является... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T08:00+0300

2024-04-18T08:00+0300

2024-04-18T08:00+0300

удобрения

мнения аналитиков

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Увеличение поставок российских удобрений в ЕС закономерно. Восстановление спроса на удобрения к пиковым показателям 2020 года —мировой тренд. Россия является крупнейшим производителем и поставщиком удобрений на внешний рынок. Ее доля в мировой торговле составляет до 15%, а на европейском рынке порядка 25%, а этом по некоторым позициям, например, азотным, достигает 40%.В 2023 только США закупили российские удобрения на сумму более 944 млн. долларов США. Германия увеличила импорт азотных удобрений из России на 334% — максимальный показатель за всю историю ведения статистики. Этому способствовало как снижение цен на удобрения во всем мире (с весны 2022 года минудобрения почти непрерывно дешевеют, их экспортная стоимость редко дотягивает до $450 за тонну), так и возрастающая потребность мирового сельского хозяйства в поддержании урожайности.При этом в мире сокращается производство удобрений, и в первую очередь – в Европе. Многие заводы либо прекратили работу, либо значительно снизили мощности производства, дефицит по некоторым позициям достигает 75% из-за нерентабельности. Ведь производство удобрений не только энергоемкое, но и требует много газа - от70 до 90% в себестоимости Сам газ тоже является сырьем для производства удобрений, в частности азотных. Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая. Это подрывает конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке.На этом фоне ожидаемо, что в июле 2023 года Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза. С начала 2023 года эта страна импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком этой продукции после Германии, обеспечившей отгрузки на 22,6 миллиона долларов. В топ крупнейших партнеров РФ также вошли Литва (13,5 миллиона долларов) и Финляндия (8,3 миллиона долларов).При этом можно понять "раздвоение" европейских политиков и чиновников - на словах говорить об отказе и независимости от российского газа и энергоресурсов, а на деле покупать российские удобрения как напрямую, так и втридорога у третьих стран. Дело в том, что в текущих условиях российским удобрениям альтернативы нет: можно покупать, конечно, дорогой газ и удобрения у США и других мировых производителей, но при этом сельхозпродукция окажется неконкурентоспособной в силу своей дороговизны.Совершенно очевидно, что, вводя антироссийские санкции, европейские власти не ожидали удара по своей экономике, в частности, химической промышленности, которая впала в глубокий кризис и оказалась настоящим "локомотивом" деиндустриализации Европы. Это особенно ярко проявилось в Германии, где затраты на производство увеличились на 150%. Тем не менее, на мой взгляд, это только часть долгосрочных последствий, с которыми Европа будет сталкиваться и дальше.Пока же Старый свет не имеет альтернативных вариантов. По итогам нынешнего года поставки всех видов минеральных удобрений из России в Европу могут вырасти примерно на 150-200%. По азотным и фосфорным удобрениям Европе будет очень тяжело и в последующие годы.При этом российские производители увеличили продажи удобрений на 70%, а основными покупателями остаются Индия, Турция и Вьетнам. Бразилия стала крупнейшим импортёром, а теперь и Африканский союз рассматривает возможность расширения поставок. За последние 15 лет отрасль увеличила потребности в удобрениях в 2 раза, а российские инвесторы планируют вложить более двух триллионов рублей в течение пяти лет, что позволит удвоить оборот и прибыль. Отечественные производители генерируют около 15% от мирового оборота и занимают второе место после Китая. Потребность в химических продуктах как в России, так и в мире будет продолжать расти на 10-15% в год.В целом стоит отметить, что ни США, ни ЕС, ни G7 не вводили санкций против российских удобрений, напротив, даже не ограничивают расчёты за них. Конечно, попытки были: влияние персональных санкций на владельцев российских концернов по производству удобрений — "Еврохима", "Уралкалия", "Фосагро" и "Акрона" привели к тому, что российские экспортеры сталкивались с трудностями в велении бизнеса, фрахтовании судов и проведении расчётов.К этому добавились запреты на заход российских судов в европейские порты, а также требования повышенных скидок на товар. Сразу после введения санкций ЕС против российских владельцев предприятий и обслуживающих сделки банков в портах стран Балтии (тогда через них еще шло 30% российского экспорта удобрений) "арестовали" более четверти миллиона тонн этого товара.В результате цены настолько взлетели, что не только ООН, но и США и Европа испугались угрозы невиданной мировой продовольственной инфляции и глобального голода. Причем экономическая война с удобрениями грозила голодом не только бедным странам. Поэтому попытки ограничить российское продовольствие и удобрения были прекращены, США официально в июле 2022 года пояснили свою позицию в том, что санкции ни в коем случае не должны распространяться на экспорт продовольственных удобрений из России, и неофициально даже поощряли трейдеров закупать эту продукцию. Финансовым учреждениям объясняли, что комиссии за обслуживание торговли сельскохозяйственными товарами (в том числе удобрениями) могут оплачиваться через SWIFT и санкциям не подлежат.В декабре 2022 года канцлер Шольц пообещал, что ЕС не будет препятствовать торговле российскими удобрениями, поскольку она имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности.В результате всех пертурбаций в 2022 году производство удобрений в России сократилось на 11%, до 54,3 миллионов тонн. Однако это касалось только калийных удобрений, выпуск которых сократился на треть, а производство остальных (азотных и фосфорных) немного увеличилось. Сократился также экспорт этой продукции (на 15%, до 37,6 миллионов тонн). В тоннах это означало выход на докризисный уровень, но при этом доход в долларах оказался намного выше. Если ранее экспорт приносил 12,5 миллиардов долларов в год, то в 2022-м году он составил весьма внушительную сумму в 19,3 миллиардов долларов, которые очень пригодились российской экономике. Другими словами, то, что отняли у российских экспортеров санкции, было с лихвой компенсировано за счет неустойчивости товарных рынков, где цены на массовую продукцию взлетают вверх при появлении любых факторов риска.Крупнейшие мировые производители удобрений — Китай, США и Россия. С учетом характера этой отрасли больше всего удобрений производят страны, богатые природным газом. На Китай, по данным на конец на 2022 года, приходится до 30% рынка, на США — 13%, Россию — 12%, Индию — 10%, Канаду — 9%, а оставшиеся 29% приходятся на другие страны. Все крупнейшие производители ориентированы на внутренний рынок, а Россия — на внешний. За счет этого наша страна остается одним из крупнейших экспортеров удобрений в мире. На ее долю приходится до 15% всего мирового экспорта, тогда как на Китай и Канаду — по 13 и 9% соответственно.С импортом немного иначе: больше всего удобрений импортирует Индия, ее главный поставщик — Китай. На втором месте расположилась Бразилия. Она импортирует около 80% потребляемых удобрений, большую часть которых получает из России. Основные поставщики удобрений в США — Канада, Катар и Россия.И последнее. Рынок удобрений — глобальный, избыточных мощностей, как и новых разведанных месторождений на нем нет. Ввод новых производств может занять от 5 до 10 лет по разным видам минеральных удобрений.Поэтому заместить российские объемы будет весьма проблематично, а учетом стоимости газа –нереально.

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Анатолий Тихонов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847468756_0:0:525:524_100x100_80_0_0_6ed679ca923a810386de085c3661b6d1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анатолий Тихонов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847468756_0:0:525:524_100x100_80_0_0_6ed679ca923a810386de085c3661b6d1.jpg

удобрения, мнения аналитиков