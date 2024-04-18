https://1prime.ru/20240418/ukraina-847485097.html

Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ

Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ

Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает издание "Украинские новости". | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:34+0300

2024-04-18T09:34+0300

2024-04-18T09:34+0300

украина

германия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает издание "Украинские новости"."Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре",— сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что немецкое руководство планирует активизировать участие фирм и приватных структур в восстановлении Украины. Для достижения этой цели был принят документ, включающий 15 мер поддержки. Согласно сообщению министерства экономики ФРГ, на данный момент Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 486 миллиардов долларов США, однако государственных средств будет недостаточно. Поэтому правительство Германии призывает к более активному участию приватного сектора для восстановления и модернизации Украины.В дополнение к этому Минэкономики ФРГ совместно с украинским правительством работает над перспективой создания на Украине института стимулирования восстановления экономики по образцу немецкого Кредитного института по вопросам финансирования.

https://1prime.ru/20240411/gaz-847290855.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, новости