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Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ
Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ
Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает издание "Украинские новости". | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:34+0300
2024-04-18T09:34+0300
украина
германия
новости
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает издание "Украинские новости"."Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре",— сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что немецкое руководство планирует активизировать участие фирм и приватных структур в восстановлении Украины. Для достижения этой цели был принят документ, включающий 15 мер поддержки. Согласно сообщению министерства экономики ФРГ, на данный момент Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 486 миллиардов долларов США, однако государственных средств будет недостаточно. Поэтому правительство Германии призывает к более активному участию приватного сектора для восстановления и модернизации Украины.В дополнение к этому Минэкономики ФРГ совместно с украинским правительством работает над перспективой создания на Украине института стимулирования восстановления экономики по образцу немецкого Кредитного института по вопросам финансирования.
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украина, германия, новости
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Новости
09:34 18.04.2024
 
Министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишут СМИ

"Украинские новости": министр экономики ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает издание "Украинские новости".
"Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре",— сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что немецкое руководство планирует активизировать участие фирм и приватных структур в восстановлении Украины. Для достижения этой цели был принят документ, включающий 15 мер поддержки.
Согласно сообщению министерства экономики ФРГ, на данный момент Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 486 миллиардов долларов США, однако государственных средств будет недостаточно. Поэтому правительство Германии призывает к более активному участию приватного сектора для восстановления и модернизации Украины.
В дополнение к этому Минэкономики ФРГ совместно с украинским правительством работает над перспективой создания на Украине института стимулирования восстановления экономики по образцу немецкого Кредитного института по вопросам финансирования.
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