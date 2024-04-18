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Ничего хорошего: потенциал укрепления рубля ограничен

Ничего хорошего: потенциал укрепления рубля ограничен - 18.04.2024, ПРАЙМ

Ничего хорошего: потенциал укрепления рубля ограничен

Курс доллара остается стабильным, выше отметки в 94 рубля. 17 апреля по итогам торговой сессии пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 94,27 рубля за доллар. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T08:53+0300

2024-04-18T08:53+0300

2024-04-18T08:53+0300

экономика

мнения аналитиков

курсы валют

?1713419639

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс доллара остается стабильным, выше отметки в 94 рубля. 17 апреля по итогам торговой сессии пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 94,27 рубля за доллар.Рубль показал смешанную динамику в этот день. Доллар и евро двигались в разных направлениях, что было обусловлено действиями инвесторов на глобальном валютном рынке. Участники рынка решили зафиксировать прибыль после того, как доллар США сильно укрепился в предыдущие дни.Это связано с ожиданиями, что Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк будут проводить разную политику в отношении процентных ставок. Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит жесткую монетарную политику дольше, чем предполагалось ранее. Вчера индекс доллара начал коррекционное движение, в то время как пара евро/доллар завершила день в плюсе. Помимо валютного рынка, внимание инвесторов также было приковано к ценам на нефть. Котировки нефти марки Brent снизились на 2,93% до $87,38 за баррель. Основным фактором давления стали данные о росте запасов нефти в США за прошедшую неделю.Согласно отчету Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 2,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 0,6 миллиона баррелей. Это оказало давление на нефтяные цены, особенно после того, как был пробит уровень $88,75 за баррель.Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чем ожидает рынок. Это поддержит доллар, что негативно может отразиться на спросе на нефть.В четверг, 18 апреля, баррель Brent торгуется на уровне $87,56. Общая тенденция остается бычьей, но в краткосрочной перспективе возможно коррекционное снижение до $86,40. Поддержку ценам будет оказывать обострение ирано-израильского конфликта, однако для возобновления роста котировкам Brent необходимо закрепиться выше $88,75 за баррель.Что касается рубля, то курс доллара к рублю на данный момент составляет 94,28 рубля. Высокий спрос на иностранную валюту ограничивает потенциал укрепления российской национальной валюты, несмотря на приближающийся налоговый период. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе курс доллар/рубль может сохраниться в диапазоне 96,00-97,50 руб. Индекс Мосбиржи снизился 0,26%, до 3454,07 пункта, индекс РТС — на 0,10%, до 1154,28 пункта. Покупатели не смогли возобновить рост от 3460 пунктов. В итоге на горизонте появился уровень 3430 пунктов. Если уровень в 3445 пунктов устоит в течение двух дней, то можно будет рассмотреть возобновление роста индекса.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют