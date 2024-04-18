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Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза

Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза - 18.04.2024, ПРАЙМ

Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза

Россия в январе-феврале текущего года увеличила в 13,4 раза поставки ячменя в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузив более 180 тысяч... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:14+0300

2024-04-18T12:14+0300

2024-04-18T12:14+0300

экономика

ячмень

экспорт

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале текущего года увеличила в 13,4 раза поставки ячменя в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузив более 180 тысяч тонн этого злака, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным ГТУ КНР (таможне Китая - ред.), за первые два месяца 2024 года объем российских поставок ячменя в Китай вырос в 13,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 180 тысяч тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. По расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российских поставок ячменя в Китай оценивается на уровне 1 миллиона тонн на сумму более 200 миллионов долларов.

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ячмень, экспорт