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Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза
Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза - 18.04.2024, ПРАЙМ
Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза
Россия в январе-феврале текущего года увеличила в 13,4 раза поставки ячменя в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузив более 180 тысяч... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:14+0300
2024-04-18T12:14+0300
экономика
ячмень
экспорт
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале текущего года увеличила в 13,4 раза поставки ячменя в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузив более 180 тысяч тонн этого злака, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным ГТУ КНР (таможне Китая - ред.), за первые два месяца 2024 года объем российских поставок ячменя в Китай вырос в 13,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 180 тысяч тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. По расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российских поставок ячменя в Китай оценивается на уровне 1 миллиона тонн на сумму более 200 миллионов долларов.
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ячмень, экспорт
Экономика, ячмень, экспорт
12:14 18.04.2024
 
Поставки ячменя из России в Китай выросли в 13,4 раза

"Агроэкспорт": поставки ячменя из РФ в КНР в январе-феврале выросли в 13,4 раза

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале текущего года увеличила в 13,4 раза поставки ячменя в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузив более 180 тысяч тонн этого злака, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно данным ГТУ КНР (таможне Китая - ред.), за первые два месяца 2024 года объем российских поставок ячменя в Китай вырос в 13,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 180 тысяч тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
По расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российских поставок ячменя в Китай оценивается на уровне 1 миллиона тонн на сумму более 200 миллионов долларов.
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