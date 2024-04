https://1prime.ru/20240419/iran-847510848.html

New York Times сообщила о цели ударов по Ирану

19.04.2024

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объектом ударов по Ирану была база ВВС в районе города Исфахан, пишет The New York Times, ссылаясь на иранские источники. Ранее приходили сообщения об ударах Израиля по объектам в Иране. Как передавало агентство Fars, взрывы были слышны рядом с 8-й базой ВВС армии Ирана. Как сообщает The New York Times, три иранских источника подтвердили ее корреспондентам, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

2024

