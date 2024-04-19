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Оверчук назвал результат успешных реформ в России
Оверчук назвал результат успешных реформ в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
Оверчук назвал результат успешных реформ в России
Москва смогла результативно собирать налоги благодаря успешным реформам в стране, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T22:18+0300
2024-04-19T22:18+0300
2024-04-19T22:19+0300
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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Москва смогла результативно собирать налоги благодаря успешным реформам в стране, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук."Успешные реформы в России и соседних странах, подкрепленные помощью Группы Всемирного банка, позволили нашей стране стать одним из лидеров по эффективности сбора налогов, а также значительно улучшить налоговое администрирование в соседних странах", — сообщается в его заявлении ко встрече Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Вице-премьер отметил, что новые технологии привносят много хорошего в развитие экономики. Издание "Ведомости" писало, что в России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог. Сообщается, что предложенная инициатива предполагает обложение цены за проживание в гостиницах налогом в 3%. Туристы смогут увидеть наценку в стоимости, зафиксированной на туристических агрегаторах, или в счете от отеля.
https://1prime.ru/20240414/nalogi-847370312.html
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Оверчук назвал результат успешных реформ в России
Оверчук: успешные реформы позволили России стать лидером по сбору налогов
ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Москва смогла результативно собирать налоги благодаря успешным реформам в стране, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Успешные реформы в России и соседних странах, подкрепленные помощью Группы Всемирного банка, позволили нашей стране стать одним из лидеров по эффективности сбора налогов, а также значительно улучшить налоговое администрирование в соседних странах", — сообщается в его заявлении ко встрече Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Вице-премьер отметил, что новые технологии привносят много хорошего в развитие экономики.
Издание "Ведомости"
писало, что в России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог. Сообщается, что предложенная инициатива предполагает обложение цены за проживание в гостиницах налогом в 3%. Туристы смогут увидеть наценку в стоимости, зафиксированной на туристических агрегаторах, или в счете от отеля.
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