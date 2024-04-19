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Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроительной отрасли - 19.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроительной отрасли
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроительной отрасли - 19.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроительной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:24+0300
2024-04-19T10:24+0300
экономика
морской транспорт
судостроение
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает кабмин. "Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития", - говорится в сообщении.Также он поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения."В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, состоявшейся 26 марта", - сказано в сообщении.Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 года.Кроме того, Мишустин поручил Минпромторгу России совместно с ВТБ до 3 июля обеспечить разработку инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) до 2035 года, сообщает кабмин."Отдельный блок поручений касается непосредственно развития Объединенной судостроительной корпорации... В частности, Минпромторгу совместно с банком ВТБ до 3 июля необходимо обеспечить разработку инвестиционной программы этой корпорации. В программу должны быть включены мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей для достижения заявленных стратегических целей развития корпорации до 2035 года", - говорится в сообщении.
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морской транспорт, судостроение
Экономика, морской транспорт, судостроение
10:24 19.04.2024
 
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроительной отрасли

Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 г

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает кабмин.
"Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития", - говорится в сообщении.
Также он поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения.
"В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, состоявшейся 26 марта", - сказано в сообщении.
Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 года.
Кроме того, Мишустин поручил Минпромторгу России совместно с ВТБ до 3 июля обеспечить разработку инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) до 2035 года, сообщает кабмин.
"Отдельный блок поручений касается непосредственно развития Объединенной судостроительной корпорации... В частности, Минпромторгу совместно с банком ВТБ до 3 июля необходимо обеспечить разработку инвестиционной программы этой корпорации. В программу должны быть включены мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей для достижения заявленных стратегических целей развития корпорации до 2035 года", - говорится в сообщении.
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